“Söke tehdit altında” diyerek uyardı!
Yayınlanma:
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Aydın’ın Söke ilçesinin kırsal Argavlı Mahallesi'nde bulunan sulak alanların dökülen çöp, moloz ve hafriyat nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına dikkat çekti. Sürücü, “Burada ekosistem çöküyor. Durumun hemen kontrol altına alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı kırsal Argavlı Mahallesi’nde, Büyük Menderes Nehri'nin aktığı eski yataklardan oluşan sulak alanları dökülen moloz, hafriyat ve çöpler tehdit ediyor. Yıl boyunca kurbağa, su kaplumbağaları, su yılanları ve birçok diğer sucul canlının beslenme ve üremelerini gerçekleştirdiği sulak alanları kirleten atıkların, yağan yağmurlarla birlikte yer altı sularına karışma ihtimali de bulunuyor.

Kirlilik, tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlar için de büyük bir sorun oluştururken Aydın’da çevreciler endişeli.

“EKOSİSTEM ÇÖKÜYOR”

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Burada her türlü atığı görmek mümkün. Bunlar sadece inşaat molozları değil, farklı işletmelere ait. İnsana, hayvana ve bitkiye zarar veren atıklar. Bazı atıkların ne olduğu bile belli değil. Bunlar yağmurlarla birlikte yer altı sularına da karışacak. Bölgede geleneksel bir şekilde hayvancılık yapanlar da sıkıntılı durumda. Hayvanlarını otlatacak yer kalmadığını söylüyorlar. Burada ekosistem çöküyor. Durumun hemen kontrol altına alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.




