Siyaseti sallayacak bomba kulis: Öcalan partisi geliyor, genel başkanı bile belli!

Türkiye siyasetine bomba gibi düşecek bir kulis bilgisi geldi. Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt tarafından aktarılan bilgiye göre içerisinde 'Türkiye'nin de geçtiği Öcalan partisi geliyor. İmralı'da yeni parti için hazırlığın yapıldığı, parti programının da bizzat Öcalan tarafından yazıldığı öne sürüldü. Bozkurt bu bilgilerin ikinci kaynaktan edinilmiş kulis bilgileri olduğunu ifade etti.

Bozkurt yazısında yeni kurulacak partinin Öcalan'ın yörüngesinde ya da ona sahip çıkan bir parti olmadığını, partinin doğrudan Öcalan'ın olacağını ve genel başkanının da doğal olarak Selahattin Demirtaş değil Pervin Buldan olacağını ifade etti.

Bozkurt'un yazısındaki kulis bilgileri kısmı şu şekilde:

Öcalan’ın Selahattin Demirtaş’ın “Seni başkan yaptırmayacağız” çıkışına tepki gösterdiği biliyoruz. Bunu son görüşmelerinin birinde de “Bizim işimiz birisinin başkan olmasını engellemek değil ki, çok yanlış bulmuştum, bulduğumu da Sırrı’ya da söylemiştim. O da yanlış yapmıştı” diyerek hatırlattı.

Öcalan ile Demirtaş arasındaki politik ayrışmayı göstermesi açısında bu açıklamalar çok önemli. 23 Şubat 2013 tarihli görüşme notlarında Öcalan, “Biz Tayyip beyin başkanlığını destekleriz. Biz temelde AKP ile bir başkanlık ittifakına girebiliriz” demişti, Demirtaş’ın “seni başkan yaptırmayacağız” açıklamasından yıllar önce. Bu çok temel bir ayrışma noktasıdır.

Sırrı Süreyya Önder bunu bana da anlatmıştı. Arabada giderken Demirtaş ile yaptıkları bir görüşmede “Seni başkan yaptırmayacağız” cümlesini kendisinin önerdiğini. Ve bu konuşma bir sonraki görüşmede Öcalan tarafından da eleştirilerek önlerine konulmuştu. Bu bilgi Öcalan’a kadar ulaşmıştı yani.

Suriye’de Bahçeli ile Erdoğan’ın kurgusu çok yolunda gitmiyor. SDG meselesi de öyle kolay çözülmeyecek noktada. Bu koşullar altında başlatılan sürecin devamı da çok kolay değil. Hem devam ettirmek hem de şu saatten sonra sonlandırmak hayli politik risk barındırıyor.

HDP kapatılmıyor ama DEM kapatılacak gibi. İçinde Türkiye olan bir yeni adla Öcalan yeni bir parti kurma hazırlığında. Parti programını da kendisi kaleme alacakmış. Bu bilgiler ikinci kaynaktan elde edilmiş kulis bilgileridir. Yeni parti Öcalan partisi olacak, yörüngesindeki, ona sahip çıkan parti değil. Kafasındaki genel başkan ise doğal olarak Selahattin Demirtaş değil, Pervin Buldan.

HDP kapatılmazsa ve Demirtaş dışarı çıkabilirse Öcalan da yeni partiyi kurarsa siyasetin Kürt cephesi de hayli hareketlenecek.

İnsanın aklına da gelmiyor değil, burayı da bölmeyi başaracaklar mı?