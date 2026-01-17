SİVAS VE KASTAMONU İÇİN TOKİ KURA TARİHLERİ AÇIKLANDI

SİVAS VE KASTAMONU İÇİN TOKİ KURA TARİHLERİ AÇIKLANDI
Yayınlanma:
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Sivas ve Kastamonu için kura çekim tarihleri açıklandı. Noter huzurunda yapılacak kura çekimleri 23 Ocak Perşembe günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Toplam 6 bin 284 konut kura ile hak sahiplerine dağıtılacak.

Sivas ve Kastamonu TOKİ kura tarihi ne zaman?

Sivas ve Kastamonu için TOKİ kurası 23 Ocak Cuma günü saat 11:00’de eş zamanlı çekilecek.

Kura çekimleri TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden canlı yayınlanacak. Kura sonucunda asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek.

Kura çekimi nerede yapılacak?

Sivas TOKİ kura çekimi, 23 Ocak Perşembe günü saat 11.00’de Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Adres:
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi
Kadı Burhanettin Mahallesi, 58080
Sivas Merkez / Sivas

Sivas genelinde TOKİ kapsamında toplam 3 bin 904 konut için kura çekimi gerçekleştirilecek.

Kastamonu TOKİ kura çekimi, 23 Ocak Perşembe günü saat 11.00’de Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Adres:
Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu
Kuzeykent, Orgeneral Atilla Ateş Caddesi No:36
37100 Kastamonu Merkez / Kastamonu

Kastamonu genelinde TOKİ kapsamında toplam 2 bin 380 konut kura ile hak sahiplerini bulacak.

TOKİ konutları hangi ilçelerde yapılacak?

Sivas’ta sosyal konutların ilçe bazlı dağılımı şu şekilde:

  • Merkez: 250 konut

  • Altınyayla: 100 konut

  • Divriği: 110 konut

  • Doğanşar: 100 konut

  • Gemerek: 48 konut

  • Gemerek Çepni: 50 konut

  • Gemerek Sızır: 63 konut

  • Gürün: 150 konut

  • İmranlı: 94 konut

  • Kangal: 63 konut

  • Koyulhisar: 50 konut

  • Suşehri: 200 konut

  • Şarkışla: 63 konut

  • Ulaş: 94 konut

  • Yıldızeli: 100 konut

  • Zara: 119 konut

Kastamonu’da sosyal konutların ilçe bazlı dağılımı şöyle:

  • Merkez: 830 konut

  • Abana: 63 konut

  • Ağlı: 100 konut

  • Araç: 80 konut

  • Azdavay: 63 konut

  • Cide: 100 konut

  • Çatalzeytin: 30 konut

  • Daday: 50 konut

  • Devrekani: 100 konut

  • Hanönü: 50 konut

  • İhsangazi: 100 konut

  • İnebolu: 79 konut

  • Küre: 30 konut

  • Pınarbaşı: 94 konut
    Seydiler: 120 konut

  • Şenpazar: 41 konut

  • Taşköprü: 300 konut

  • Tosya: 150 konut

TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekimlerinin ardından oluşturulan asil ve yedek listeler, TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
Başvuru sayısının konut sayısından az olduğu ilçelerde ise başvuru yapan adaylar doğrudan asil hak sahibi olacak.

Sivas ve Kastamonu’da kaç konut dağıtılacak?

500 bin konut projesi kapsamında; Sivas’ta 3 bin 904, Kastamonu’da ise 2 bin 380 olmak üzere toplam 6 bin 284 konut kura ile hak sahiplerine dağıtılacak.

Kura sonuçları evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresi üzerinden takip edilebilecek.

TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ konutlarında %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödenebiliyor. Konut tipine ve şehre göre fiyatlar şöyle:

İstanbul TOKİ Fiyatları

Konut Tipi

Fiyat

Aylık Taksit

1+1 (55 m²)

1.950.000 TL

7.313 TL’den başlayan

2+1 (65 m²)

2.450.000 TL

9.188 TL’den başlayan

2+1 (80 m²)

2.950.000 TL

11.063 TL’den başlayan

Anadolu şehirleri TOKİ Fiyatları

Konut Tipi

Fiyat

Aylık Taksit

1+1 (55 m²)

1.800.000 TL

6.750 TL’den başlayan

2+1 (65 m²)

2.200.000 TL

8.250 TL’den başlayan

2+1 (80 m²)

2.650.000 TL

9.938 TL’den başlayan

Ödemelerde %10 peşinat alınırken, kalan borç 240 ay vade ile uzun vadeli olarak taksitlendiriliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Türkiye
İstanbul'da yine taksici skandalı! Engelli bireyleri görünce aileyi arabadan indirdi
İstanbul'da yine taksici skandalı! Engelli bireyleri görünce aileyi arabadan indirdi
Dev ihaleler ile tanınan holdingin patronuna silahlı tehditten dava! Tüyler ürperten ses kaydı
Dev ihaleler ile tanınan holdingin patronuna silahlı tehditten dava! Tüyler ürperten ses kaydı
Mihriban Yılmaz cinayeti başka bir kadın cinayeti dosyasını yeniden açtırdı!
Mihriban Yılmaz cinayeti başka bir kadın cinayeti dosyasını yeniden açtırdı!