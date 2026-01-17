SİVAS VE KASTAMONU İÇİN TOKİ KURA TARİHLERİ AÇIKLANDI
Sivas ve Kastamonu TOKİ kura tarihi ne zaman?
Sivas ve Kastamonu için TOKİ kurası 23 Ocak Cuma günü saat 11:00’de eş zamanlı çekilecek.
Kura çekimleri TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden canlı yayınlanacak. Kura sonucunda asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek.
Kura çekimi nerede yapılacak?
Sivas TOKİ kura çekimi, 23 Ocak Perşembe günü saat 11.00’de Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde yapılacak.
Adres:
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi
Kadı Burhanettin Mahallesi, 58080
Sivas Merkez / Sivas
Sivas genelinde TOKİ kapsamında toplam 3 bin 904 konut için kura çekimi gerçekleştirilecek.
Kastamonu TOKİ kura çekimi, 23 Ocak Perşembe günü saat 11.00’de Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Adres:
Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu
Kuzeykent, Orgeneral Atilla Ateş Caddesi No:36
37100 Kastamonu Merkez / Kastamonu
Kastamonu genelinde TOKİ kapsamında toplam 2 bin 380 konut kura ile hak sahiplerini bulacak.
TOKİ konutları hangi ilçelerde yapılacak?
Sivas’ta sosyal konutların ilçe bazlı dağılımı şu şekilde:
Merkez: 250 konut
Altınyayla: 100 konut
Divriği: 110 konut
Doğanşar: 100 konut
Gemerek: 48 konut
Gemerek Çepni: 50 konut
Gemerek Sızır: 63 konut
Gürün: 150 konut
İmranlı: 94 konut
Kangal: 63 konut
Koyulhisar: 50 konut
Suşehri: 200 konut
Şarkışla: 63 konut
Ulaş: 94 konut
Yıldızeli: 100 konut
Zara: 119 konut
Kastamonu’da sosyal konutların ilçe bazlı dağılımı şöyle:
Merkez: 830 konut
Abana: 63 konut
Ağlı: 100 konut
Araç: 80 konut
Azdavay: 63 konut
Cide: 100 konut
Çatalzeytin: 30 konut
Daday: 50 konut
Devrekani: 100 konut
Hanönü: 50 konut
İhsangazi: 100 konut
İnebolu: 79 konut
Küre: 30 konut
Pınarbaşı: 94 konut
Seydiler: 120 konut
Şenpazar: 41 konut
Taşköprü: 300 konut
Tosya: 150 konut
TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilecek?
Kura çekimlerinin ardından oluşturulan asil ve yedek listeler, TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
Başvuru sayısının konut sayısından az olduğu ilçelerde ise başvuru yapan adaylar doğrudan asil hak sahibi olacak.
Sivas ve Kastamonu’da kaç konut dağıtılacak?
500 bin konut projesi kapsamında; Sivas’ta 3 bin 904, Kastamonu’da ise 2 bin 380 olmak üzere toplam 6 bin 284 konut kura ile hak sahiplerine dağıtılacak.
Kura sonuçları evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresi üzerinden takip edilebilecek.
TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?
TOKİ konutlarında %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödenebiliyor. Konut tipine ve şehre göre fiyatlar şöyle:
İstanbul TOKİ Fiyatları
Konut Tipi
Fiyat
Aylık Taksit
1+1 (55 m²)
1.950.000 TL
7.313 TL’den başlayan
2+1 (65 m²)
2.450.000 TL
9.188 TL’den başlayan
2+1 (80 m²)
2.950.000 TL
11.063 TL’den başlayan
Anadolu şehirleri TOKİ Fiyatları
Konut Tipi
Fiyat
Aylık Taksit
1+1 (55 m²)
1.800.000 TL
6.750 TL’den başlayan
2+1 (65 m²)
2.200.000 TL
8.250 TL’den başlayan
2+1 (80 m²)
2.650.000 TL
9.938 TL’den başlayan
Ödemelerde %10 peşinat alınırken, kalan borç 240 ay vade ile uzun vadeli olarak taksitlendiriliyor.