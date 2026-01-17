Sivas ve Kastamonu TOKİ kura tarihi ne zaman?

Sivas ve Kastamonu için TOKİ kurası 23 Ocak Cuma günü saat 11:00’de eş zamanlı çekilecek.

Kura çekimleri TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden canlı yayınlanacak. Kura sonucunda asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek.

Kura çekimi nerede yapılacak?

Sivas TOKİ kura çekimi, 23 Ocak Perşembe günü saat 11.00’de Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Adres:

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi

Kadı Burhanettin Mahallesi, 58080

Sivas Merkez / Sivas

Sivas genelinde TOKİ kapsamında toplam 3 bin 904 konut için kura çekimi gerçekleştirilecek.

Kastamonu TOKİ kura çekimi, 23 Ocak Perşembe günü saat 11.00’de Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Adres:

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu

Kuzeykent, Orgeneral Atilla Ateş Caddesi No:36

37100 Kastamonu Merkez / Kastamonu

Kastamonu genelinde TOKİ kapsamında toplam 2 bin 380 konut kura ile hak sahiplerini bulacak.

TOKİ konutları hangi ilçelerde yapılacak?

Sivas’ta sosyal konutların ilçe bazlı dağılımı şu şekilde:

Merkez: 250 konut

Altınyayla: 100 konut

Divriği: 110 konut

Doğanşar: 100 konut

Gemerek: 48 konut

Gemerek Çepni: 50 konut

Gemerek Sızır: 63 konut

Gürün: 150 konut

İmranlı: 94 konut

Kangal: 63 konut

Koyulhisar: 50 konut

Suşehri: 200 konut

Şarkışla: 63 konut

Ulaş: 94 konut

Yıldızeli: 100 konut

Zara: 119 konut

Kastamonu’da sosyal konutların ilçe bazlı dağılımı şöyle:

Merkez: 830 konut

Abana: 63 konut

Ağlı: 100 konut

Araç: 80 konut

Azdavay: 63 konut

Cide: 100 konut

Çatalzeytin: 30 konut

Daday: 50 konut

Devrekani: 100 konut

Hanönü: 50 konut

İhsangazi: 100 konut

İnebolu: 79 konut

Küre: 30 konut

Pınarbaşı: 94 konut

Seydiler: 120 konut

Şenpazar: 41 konut

Taşköprü: 300 konut

Tosya: 150 konut

TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekimlerinin ardından oluşturulan asil ve yedek listeler, TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Başvuru sayısının konut sayısından az olduğu ilçelerde ise başvuru yapan adaylar doğrudan asil hak sahibi olacak.

Sivas ve Kastamonu’da kaç konut dağıtılacak?

500 bin konut projesi kapsamında; Sivas’ta 3 bin 904, Kastamonu’da ise 2 bin 380 olmak üzere toplam 6 bin 284 konut kura ile hak sahiplerine dağıtılacak.

Kura sonuçları evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresi üzerinden takip edilebilecek.

TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ konutlarında %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödenebiliyor. Konut tipine ve şehre göre fiyatlar şöyle:

İstanbul TOKİ Fiyatları

Konut Tipi Fiyat Aylık Taksit 1+1 (55 m²) 1.950.000 TL 7.313 TL’den başlayan 2+1 (65 m²) 2.450.000 TL 9.188 TL’den başlayan 2+1 (80 m²) 2.950.000 TL 11.063 TL’den başlayan

Anadolu şehirleri TOKİ Fiyatları

Konut Tipi Fiyat Aylık Taksit 1+1 (55 m²) 1.800.000 TL 6.750 TL’den başlayan 2+1 (65 m²) 2.200.000 TL 8.250 TL’den başlayan 2+1 (80 m²) 2.650.000 TL 9.938 TL’den başlayan

Ödemelerde %10 peşinat alınırken, kalan borç 240 ay vade ile uzun vadeli olarak taksitlendiriliyor.