Şişme bot alabora oldu: Kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

Kahta ilçesi Saray Burnu mevkisinde dün arkadaşlarıyla açıldığı şişme botun devrilmesi sonucu suya düşen ve akıntıya kapılarak gözden kaybolan Fatih Çakır’ı arama çalışmaları dün geceden itibaren titizlikle sürdürüldü. Gece ara verilen çalışmalara, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dalgıç polisler ve kurtarma ekipleri tarafından yeniden başlandı.

DALGIÇ POLİSLER ULAŞTI

Atatürk Baraj Göleti’nde yürütülen yoğun arama faaliyetleri neticesinde, dalgıç polisler Fatih Çakır’ın cansız bedenini tespit etti. Ekipler tarafından sudan çıkarılan 32 yaşındaki gencin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

4 ARKADAŞI KURTARILMIŞTI

Dün yaşanan olayda, bottaki toplam 5 kişiden 4’ü çevredeki imkanlar ve ekiplerin müdahalesiyle sudan sağ çıkarılarak kurtarılmış, ancak Fatih Çakır’ın suyun içinde kaybolduğu bildirilmişti. Acı haberin ulaşmasıyla Çakır'ın yakınları hastane önünde büyük üzüntü yaşadı.