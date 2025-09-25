Şırnak’ta 42 bin kök kenevir ele geçirildi: 5 gözaltı
Yayınlanma:
Şırnak’ta düzenlenen operasyonda 42 bin 300 kök kenevir bitkisi ve esrar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak’ta uyuşturucu üreticilerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 42 bin 300 kök kenevir bitkisi ve esrar ele geçirildi.
Kadın kılığındaki baba ve oğula şok eden suçüstü: Fındık bahçesine kenevir ektiler
Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 42 bin 300 kök kenevir bitkisi ve esrar ele geçirildi. Ayrıca 2 AK-47 piyade tüfeği, bu silahlara ait mühimmat ve 1 ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)