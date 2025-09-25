Şırnak’ta 42 bin kök kenevir ele geçirildi: 5 gözaltı

Şırnak’ta 42 bin kök kenevir ele geçirildi: 5 gözaltı
Yayınlanma:
Şırnak’ta düzenlenen operasyonda 42 bin 300 kök kenevir bitkisi ve esrar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak’ta uyuşturucu üreticilerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 42 bin 300 kök kenevir bitkisi ve esrar ele geçirildi.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 42 bin 300 kök kenevir bitkisi ve esrar ele geçirildi. Ayrıca 2 AK-47 piyade tüfeği, bu silahlara ait mühimmat ve 1 ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

