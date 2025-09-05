Şirketleri ele geçiren çete operasyonu: Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi

Şirketleri ele geçiren çete operasyonu: Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi
Yayınlanma:
Sahte belgelerle şirketlere ait gayrimenkulleri ele geçirerek satan suç örgütüne yönelik Yalova merkezli 4 ilde düzenlenen üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ünün tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 20'ye yükseldi.

Valilikten yapılan açıklamada, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve rüşvet" suçlarına ilişkin ülke genelinde, ticari şirketleri sahte belgelerle ele geçirerek gayrimenkullerini satan bir suç örgütünün tespit edildiği belirtildi.

7 Kasım 2024 tarihinden itibaren yürütülen titiz çalışmalar sonucunda örgütün Yalova, İstanbul, Ordu, Antalya ve Bursa illerinde gayrimenkulü çok olan şirketleri hedef aldığının anlaşıldığı, satış işlemleri sırasında alınan tedbirlerle yaklaşık 50 milyar lira değerindeki 8 şirkete ait gayrimenkulün satışının engellendiği ifade edildi.

Örgütün sahte evrak ürettiği ofisin belirlenmesinin ardından, 17 Aralık 2024 ve 13 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılan operasyonlarla örgüt lideri dahil 17 şüphelinin tutuklandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tahkikatın devamında, MASAK verileri de incelenmiş, 2 Eylül 2025 günü Yalova, İstanbul, Kocaeli ve Bitlis illerinde örgüt üyesi olduğu tespit edilen A.U, M.K, L.S, C.İ, İ.A. ve H.Ç. isimli şahıslar eş zamanlı üçüncü dalga operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda 20 adet dijital materyal, 4 adet noter evrakı (suçta kullanıldığı değerlendirilen), 10 adet banka/kredi kartı ele geçirilmiştir. 4 Eylül 2025 günü adli mercilere sevk edilen şüphelilerden A.U, M.K. ve H.Ç. hakkında adli kontrol tedbir kararı uygulanırken, L.S, C.İ. ve İ.A. isimli şüpheli şahıslar tutuklanmıştır. Suç örgütüne yönelik düzenlenen üç operasyon kapsamında toplamda, 34 şüpheli gözaltına alınmış, 20 şüpheli tutuklanmış, 10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbir kararı uygulanmıştır."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
Türkiye
Traktör ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Traktör ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Nikahlarına geç kalmak üzere olan çifti otobüs şoförü salona yetiştirdi
Nikahlarına geç kalmak üzere olan çifti otobüs şoförü salona yetiştirdi
Evlere giren 2 hırsız tutuklandı
Evlere giren 2 hırsız tutuklandı