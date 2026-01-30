İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun başvurusu üzerine DMCFX.com uzantılı internet sitesiyle ilgili başlatılan soruşturmada önemli bulgulara ulaşıldığını açıkladı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, site üzerinden çeşitli şirketlerin banka hesapları kullanılarak 2020-2022 yılları arasında izinsiz biçimde kaldıraçlı alım satım işlemleri gerçekleştirildi. Böylece çok sayıda kişiden Türk lirası ve yabancı para cinsinden transferler alınarak yetkisiz şekilde aracılık faaliyeti yürütüldü.

Soruşturmayı yürüten Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu, söz konusu faaliyetlerin organize biçimde yürütüldüğünü ve şüphelilerin bu yolla menfaat sağladığını tespit etti.

ALTI İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Başsavcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Ocak 2026 günü İstanbul merkezli altı ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “izinsiz sermaye piyasası faaliyeti” suçlarından 26 şüpheli gözaltına alındı.

SPK'dan 4 şirkete onay 16 siteye engel!

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle: