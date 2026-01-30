Şirket hesaplarını kullanıp vurgun yaptılar! Altı ilde 26 kişi gözaltında

Şirket hesaplarını kullanıp vurgun yaptılar! Altı ilde 26 kişi gözaltında
Yayınlanma:
Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, SPK başvurusu üzerine DMCFX.com üzerinden 2020-2022’de izinsiz kaldıraçlı işlemler yapıldığını açıkladı. Şirket hesapları aracılığı ile yetkisiz aracılıkla çok sayıda kişiden para toplandığı belirlendi. Altı ilde düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun başvurusu üzerine DMCFX.com uzantılı internet sitesiyle ilgili başlatılan soruşturmada önemli bulgulara ulaşıldığını açıkladı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, site üzerinden çeşitli şirketlerin banka hesapları kullanılarak 2020-2022 yılları arasında izinsiz biçimde kaldıraçlı alım satım işlemleri gerçekleştirildi. Böylece çok sayıda kişiden Türk lirası ve yabancı para cinsinden transferler alınarak yetkisiz şekilde aracılık faaliyeti yürütüldü.

Soruşturmayı yürüten Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu, söz konusu faaliyetlerin organize biçimde yürütüldüğünü ve şüphelilerin bu yolla menfaat sağladığını tespit etti.

ALTI İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Başsavcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Ocak 2026 günü İstanbul merkezli altı ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “izinsiz sermaye piyasası faaliyeti” suçlarından 26 şüpheli gözaltına alındı.

SPK'dan 4 şirkete onay 16 siteye engel!SPK'dan 4 şirkete onay 16 siteye engel!

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazılı başvurusuna istinaden yürütülen soruşturma kapsamında;
DMCFX.com uzantılı internet sitesi üzerinden çeşitli şirketlerin banka hesapları kullandırılmak suretiyle izinsiz bir şekilde kaldıraçlı alım satım yapılarak ülkemizdeki kişilere yetkisiz ve izinsiz aracılık faaliyeti gerçekleştirildiği, 2020-2022 yılları arasında şüphelilerce kullanılan hesaplara çok sayıda kişi tarafından TL ve yabancı cinsten para transferi yapılarak organize şekilde menfaat sağlandığı tespit edilen olayda, suça iştirak ettiği tespit edilen 34 kişi hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti" suçları kapsamında, talimatımız gereği İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 30/01/2026 günü altı ilde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Diğer şüpheliler hakkındaki yakalama çalışmaları devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

