Silivri'ye devasa duruşma salonu yapılıyor: TOKİ İBB davası öncesinde işe başladı

402 sanıklı İBB davasında sadece müdafi avukatlarının dahi katılmasıyla kapasitesi dolan Silivri'ye devasa duruşma salonu yapılıyor. Ses ve görüntü sisteminin arızalı olduğu ve kullanıma uygun olmadığı konuşulan mevcut salonda Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasının yaratacağı yoğunluk da göz önüne alınarak TOKİ tarafından yaklaşık 11 bin metrekare kapalı alanlı kompleks inşasına başlanıldı.

İstanbul Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’nde görülecek İBB ile Aziz İhsan Aktaş davaları öncesi dev bir duruşma salonu inşasına başlandı. TOKİ tarafından üstlenilen inşaat, yaklaşık 11 bin metrekare kapalı alanlı kompleks olarak yapılacak.

SİLİVRİ'YE DEVASA DURUŞMA SALONU YAPILIYOR

İktidara yakın Sabah gazetesinin haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile yapılan değerlendirmeler sonrası TOKİ tarafından yaklaşık 11 bin metrekare kapalı alanlı kompleks inşasına başlanıldı.

silivriye-devasa-durusma-salonu-yapiliyor-toki-ibb-davasi-oncesinde-ise-basladi.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yaklaşık 8 ayda hazırlanan 3 bin 739 sayfalık iddianame İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Kampüste şu an bulunan en büyük mahkeme salonu yaklaşık 800 kişi kapasiteli. O salonun da şu aşamada ses ve görüntü sisteminin arızalı olduğu ve kullanıma uygun olmadığı iddia ediliyor.

silivriye-devasa-durusma-salonu-yapiliyor-toki-ibb-davasi-oncesinde-ise-basladi-4.jpg

402 sanıklı İBB davasında, her bir sanığın en az bir avukat tarafından temsil edileceği düşünüldüğünde yalnızca müdafilerle birlikte 800 kişiyi geçiyor. Sanık yakınları da eklendiğinde sayı 1200’e çıkarken; izleyiciler ve basın mensuplarıyla birlikte duruşma günü yoğunluğunun 1500–2000 kişiye dayanacağı öngörülüyor. 27 Ocak 2026’da başlayacak Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası ile birlikte yoğunluk daha da artacak.

silivriye-devasa-durusma-salonu-yapiliyor-toki-ibb-davasi-oncesinde-ise-basladi-2.jpg

YARGILAMA ALANLARININ EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Habere göre 3 bin 240 metrekare büyüklüğündeki tek parça salon, 2 bin 295 kişi kapasiteye sahip olacak ve tamamlandığında Türkiye’nin en büyük yargılama alanı olacak.

silivriye-devasa-durusma-salonu-yapiliyor-toki-ibb-davasi-oncesinde-ise-basladi-3.jpg

Salon; 555’i sanık, 1.268’i avukat ve 472 izleyiciyi aynı anda ağırlayabilecek şekilde tasarlandı. Güvenlik planlaması kapsamında duruşmalarda 509 jandarma görevlisi, sanıklar yeraltı tünelleriyle temassız biçimde salona aktarılacak.

Kompleks de ayrı yemekhaneler, geniş çalışma alanları ve dijital erişim altyapısı bulunacak. Hızlandırılmış programa göre yapının 60-120 gün içinde teslim edilmesi ve Türkiye’nin toplu yargılamalarda yeni standart belirlemesi hedefleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

