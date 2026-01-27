Silifke’yi sağanak ve dolu vurdu

Silifke’yi sağanak ve dolu vurdu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Mersin Silifke’de sağanak ve dolu hayatı felç etti. Evleri ve iş yerlerini su bastı, park halindeki araçlar su altında kaldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi. Sağanak yağış nedeniyle Saray Mahallesi'ndeki Silifke Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'ni su bastı, park halindeki araçların bir bölümünün su altında kaldığı gözlemlendi. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, müze ve çevresindeki alanda biriken yoğun suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Dolu yağışı Mersinli üreticiyi vurdu: Büyük kayıp yaşandıDolu yağışı Mersinli üreticiyi vurdu: Büyük kayıp yaşandı

VATANDAŞLAR ŞAŞKIN

Yağışın ardından etkili olan doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşların zor anlar yaşadığı görüldü. Vatandaşlardan Mehmet Ali Bar, ilçede şiddetli yağışın meydana geldiğini belirterek, "45 yaşına geldim, hayatımda ilk defa bu kadar doluyu bir arada gördüm. İlki yaşadım şu an. İnşallah çiftçilerimize bir zarar vermemiştir " dedi.

D-400 kara yolundaki trafikte de aksamaya neden olan yağış devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

