Silifke’yi sağanak ve dolu vurdu

Mersin'in Silifke ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi. Sağanak yağış nedeniyle Saray Mahallesi'ndeki Silifke Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'ni su bastı, park halindeki araçların bir bölümünün su altında kaldığı gözlemlendi. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, müze ve çevresindeki alanda biriken yoğun suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Dolu yağışı Mersinli üreticiyi vurdu: Büyük kayıp yaşandı

VATANDAŞLAR ŞAŞKIN

Yağışın ardından etkili olan doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşların zor anlar yaşadığı görüldü. Vatandaşlardan Mehmet Ali Bar, ilçede şiddetli yağışın meydana geldiğini belirterek, "45 yaşına geldim, hayatımda ilk defa bu kadar doluyu bir arada gördüm. İlki yaşadım şu an. İnşallah çiftçilerimize bir zarar vermemiştir " dedi.

D-400 kara yolundaki trafikte de aksamaya neden olan yağış devam ediyor.