Sezgin Tanrıkulu'ndan Demirtaş çıkışı: Kürt Meselesinin siyasi rehinesidir

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) hakkında verdiği iki hak ihlali ve tahliye talebine rağmen 9 yıldır cezaevinde.

AİHM'in Demirtaş'ın tahliyesi için Adalet Bakanlığı'na tanıdığı süre yarın sona eriyor. Yeni süreçle beraber tahliye iddialarıyla gündeme gelen Demirtaş'ın tahliye edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu.

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ TÜRKİYE'DEKİ KÜRT MESELESİNİN SİYASİ REHİNESİDİR"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM'de yaptığı konuşmada, Demirtaş'ın AİHM kararlarına rağmen tahliye edilmemesine tepki gösterdi.

Demirtaş'ın Türkiye'deki Kürt meselesinin siyasi rehinesi olduğunu savunan Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Değerli Arkadaşlar, bugün üzerine konuştuğumuz Kobane Davası bir siyasi davadır ve bir siyasi kumpas davasıdır. Ben bütün davanın duruşmalarını, oturumlarını izledim, takip ettim. Takip eden avukat arkadaşlardan bilgi aldım, görüştüm.

Şimdi burada bir şeyler söylesem utanacaksınız. Bir süreç de var. Onun hatırına belki her şeyi böyle doğrudan söylemeyeceğim ama kitabın ortasından söyleyeyim.

Bu dava bir siyasi talimat ve kararla açılmıştır. O siyasi karar, Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğiyle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne aittir. Eğer bugün bu dava sonuçlanacaksa istinafta sonuçlanmayacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğiyle, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin vereceği kararla sonuçlanacaktır. İşin doğrusu ve esası budur.

Dolayısıyla istinaf, yargılamalar hikayedir. Neden hikayedir?

Şimdi Sayın Erdoğan'ın bu davayla ilgili olarak, Erdoğan'la Sayın Demirtaş'la ilgili konuştuğu sözleri bir çıkartın. Ne anlama geldiğini bilirsiniz. AIHM kararı çıkmış, 'gereğini yapacağız' demişsiniz ve ardından bu dava olmuş.

Ne zaman oldu? 4 Ekim, 6 Ekim 2014. Peki bu soruşturma ne zaman başladı? 2018! Selahattin Demirtaş'ın ifadesi ne zaman alındı? 2019.

Bu kadar vahim olaylar olacak, bu kadar vahim iddianamede yazıldığı gibi dört yıl boyunca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir işlem yapmayacak. Bana söyler misiniz? Kim inanır buna?

2016 yılında Selahattin Demirtaş'la ilgili olarak burada dokunmazlık kaldırılmış. Bütün soruşturma dosyaları ilgili savcılıklara gönderilmiş. Kobane Davasıyla ilgili olarak tek bir evrak yok. Sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sahte evrak üretmiş. Sahte evrak üretmiş. O sahte evrakı burada göstermiştim. O evrakla Selahattin Demirtaş ve Milletvekili olan şüphelileri soruşturmaya dahil etmiş. Sonra siz ne yapmışsınız? O Başsavcıyı Yargıtay üyesi yapmışsınız.

Bakın Değerli Arkadaşlar, bir davanın iddianamesi o kadar bin sayfa olmaz. Bir mahkeme kararı otuz iki bin sayfa olmaz. Bir mahkeme kararı bir yılda yazılmamalılık yapılmaz. Bir yıl arkadaşlar, bir yıl!

Bunlardan bakın gerçekten biraz vicdanınız varsa utanmalısınız. En az tabirle söylüyorum yani. Bu bir siyasi kumpas davasıdır. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve siyasetçiler bu kumpasın rehineleridir. Bunların bilinmesi lazım.

Eğer bugün bir süreç varsa o zaman ne işleri var şimdi cezaevinde? Peki bu kararda şiddetle ilgili bir eylem mi var? Bir hüküm mü var? Yok. Yıllarca konuştunuz, kullandınız Yasin Börü dediniz. Onun anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Bununla ilgili mahkumiyet kararı mı var? Yok. O zaman niye hapiste ? Mitingde konuşma yapmış, cenazeye gitmiş. Bunun dışında bir şey var mı? Bakın, dokuz yıldır insanlar hapiste.

Şimdi aynı şeyi CHP'ye yapıyorsunuz. O dönem bitti, yeni dönem başladı. Aynı siyasi kararlarla, aynı hukuksuzluklarla ve aynı aktörlerle, aynı yargı aktörleriyle yapıyorsunuz.

Sizi bir kez daha buradan uyarıyorum. Bu döner dolaşır sizin başınıza bela olur. Aynı yargı mensupları sizin başınıza bela olur.

O yüzden bir kez daha söylüyorum, bundan vazgeçin. O siyasi kararı verdiniz. O siyasi kararı geri alın."