Sevgilisine yazdığı mesajı yanlışlıkla eşine atan iş adamına hapis cezası

Türkiye’nin önde gelen altyapı müteahhitleri arasında yer alan Ünal Akpınar İnşaat’ın sahibi Birol Akpınar, Melek Akpınar ile yaklaşık 25 yıl önce dünyaevine girdi. Bu evlilikten iki çocukları olan çiftten Birol Akpınar, yaklaşık 4 yıl önce sevgilisi olduğu ileri sürülen S.B.’ye göndermek istediği “çok süslen, duşunu yap, altı olmayan kahveci güzeli elbiseni giy” şeklindeki mesajı yanlışlıkla eşi Melek Akpınar’a attı.

Şüphelenen Melek Akpınar, bu süreçte Akpınar’ın S.B. ile üç farklı şehirde, beş yıldızlı otellerin suit odalarında konakladığını tespit etti. Otel ve kamera kayıtlarını delil olarak dosyaya ekleyen Melek Akpınar, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak zina gerekçesiyle 1 milyar lira tazminat ve aylık 850 bin lira nafaka talebiyle boşanma davası açtı. Suçlamaları kabul etmeyen Birol Akpınar ise eşinin kendisini yalnızlığa ittiğini savunarak 500 bin liralık karşı boşanma davası açtı.

Konya'da ilginç boşanma davası

TAZYİK HAPSİNE HÜKMETTİ

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, karşılıklı boşanma davası sürerken Melek Akpınar, eşinin nafaka yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirterek Beykoz İcra Ceza Mahkemesi’ne 5 ayrı başvuruda bulundu. Dava dilekçelerinde, Birol Akpınar’ın 2023 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları ile 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait nafakaları ödemediğini belirten Melek Akpınar, eşinin cezalandırılmasını talep etti.

Beykoz İcra Ceza Mahkemesi’nde görülen dosyalarda kararını açıklayan mahkeme, Birol Akpınar’ın “nafaka hükümlerine uymamak” suçundan her bir dosya için 3’er ay tazyik hapsiyle cezalandırılmasına hükmetti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Hakkında verilen tazyik hapsi kararlarına itiraz eden Birol Akpınar, cezaların kaldırılmasını istedi. Ancak mahkeme, Akpınar’ın başvurularını reddetti. İtirazların sonuçsuz kalması üzerine, 4 ayrı hapis cezası nedeniyle Birol Akpınar hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.