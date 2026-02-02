Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında adı gündeme gelen Şeref Yazıcı’nın kim olduğu, ne iş yaptığı, servetinin ne kadar olduğu, mal varlıklarına neden el konulduğu ve yurt dışında olup olmadığı kamuoyunda merak konusu oldu; “Şeref Yazıcı kimdir?”, “Ne iş yapıyor?”, “Serveti ne kadar?”, “Firari mi?” soruları peş peşe sorulmaya başlandı.

ŞEREF YAZICI KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Şeref Yazıcı, Türkiye’de yürütülen "yasadışı bahis soruşturması" kapsamında öne çıkan isimlerden biri olarak kamuoyunun gündemine geldi. Şeref Yazıcı, son yıllarda Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcıları alanında öne çıkan isimlerden biridir. Yazıcı, Darkex isimli kripto varlık hizmet sağlayıcı şirketin sahibidir. Şirket, özellikle kripto para transferleri ve dijital ödeme altyapıları konusunda hizmet vermektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında şüpheli Şeref Yazıcı’nın mal varlığına el koyma kararı aldı.

ŞEREF YAZICI KAÇ YAŞINDA?

Şeref Yazıcı’nın yaşıyla ilgili resmi kaynaklarca doğrulanmış bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmış değil. Yürütülen soruşturma kapsamında dosyalara yansıyan bilgilerde de doğum tarihi ve yaşına ilişkin net bir detay yer almıyor.

ŞEREF YAZICI NERELİ?

Şeref Yazıcı'nın doğum yeri ve kökeniyle ilgili kamuya açık bilgiler bulunmamaktadır. Ancak Türkiye'de kripto para ve dijital ödeme alanında faaliyet gösterdiği biliniyor.

ŞEREF YAZICI'NIN TÜM MAL VARLIKLARINA NEDEN EL KONULDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında şüpheli Şeref Yazıcı’nın mal varlığına el koyma kararı aldı. Karar, suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançların aklanmasının önüne geçmek amacıyla verildi. Sulh Ceza Hakimliği’nin onayıyla Yazıcı’ya ait taşınır ve taşınmaz mallar, şirket ve ortaklık payları ile banka ve finans hesapları ve kripto para varlıklarına tedbir konuldu.

Soruşturma dosyasına göre, Yazıcı’nın, yasa dışı bahis platformlarına altyapı sağladığı ve bu yolla haksız kazanç elde ettiği yönünde tespitler yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK’ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) analizlerine dayanarak, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasını önlemek için kapsamlı bir el koyma tedbiri uyguladı.

Karar kapsamında Yazıcı’ya ait taşınır ve taşınmaz mallar, şirket ve ortaklık payları, banka ve finans kuruluşlarındaki hesaplar ile kripto para piyasaları ve borsalarındaki varlıklar donduruldu. Ayrıca global şirketlerde bulunan yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki kripto varlık hesabı uluslararası platform tarafından donduruldu; bu varlıkların Türkiye’ye iadesi için hukuki süreç başlatıldı.

ŞEREF YAZICI SERVETİ NE KADAR?

Uluslararası platformlarda bulunan yaklaşık 500 milyon dolarlık kripto varlığı da dondurulan Şeref Yazıcı’nın, toplam servetinin milyar dolar seviyelerinde olduğu tahmin ediliyor.

ŞEREF YAZICI NEREDE, FİRARİ Mİ?

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, Şeref Yazıcı’nın yurt dışında bulunduğu değerlendiriliyor. Yazıcı’nın Dubai’de olabileceği yönünde tespitler yapılırken, şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, bu kapsamda uluslararası adli iş birliği mekanizmalarının devreye alındığını ve sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.