Serbest bırakılan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, dün düzenlenen operasyonda, ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, sanatçı Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alınmıştı.

Adli Tıp Kurumu'nda kan, saç ve idrar örneği veren isimlerden Ali Sert ve Rabia Karataş çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Emel Müftüoğlu, Oktay Kaynarca ve Neda Şahin hakkında ise 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol kararı uygulandı.

Beşinci dalga uyuşturucu operasyonu

"RAPOR GELDİĞİ ANDA KAMUOYUYLA BİZZAT PAYLAŞACAĞIM"

Oktay Kaynarca, serbest bırakıldıktan sonra ilk kez açıklama yaptı. Rapor çıktıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağını açıklayan Kaynarca, şu ifadeleri kullandı: