Sen misin alacağını isteyen? Haklarını isteyen inşaat işçilerini hastanelik ettiler

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşanan ve yeniden yapılaşmanın sürdüğü Hatay'da, kentin dev bir şantiyeye dönüştü. Kentte 80 binden fazla inşaat işçisi çalışıyor.

Defne ilçesi Çekmece mahallesinde TOKİ konutlarının yapan firmalardan ana firma Aydın Grup taşeron NMO Elektrik adlı firma bünyesinde çalışan İranlı işçiler iki aydır ücretlerini alamadıklarını belirtti. İşçiler, ücretleri için şantiyedeki NMO elektrik ve Aydın grup yetkilisi ile konuşmaya gittiklerinde şiddete maruz kaldıklarını iddia etti.

"PARAMIZI VERMİYORLAR, BİZİ DÖVÜYORLAR"

Bazı işçilerinin kolunun, bacağını ve kalçasının'' kırıldığını ifade eden işçilerden biri, "Bu durum inşaat Aydın’ın durumudur. Biz elektrik işinde çalışıyoruz. Gittik paramızı istedik, bizi dövdüler. İki adamın kalçasını, birinin kolu, birini burnu kırılmış. Türkiye’de bizim paramızı vermiyorlar, bizi dövüyorlar. İnsaniyet bu mu" dedi.

Bir başka işçi de "Aydın inşaat bünyesinde elektrik işi yapıyoruz. 2 aydan fazladır burada çalışıyoruz, paramızı alamadık. Hastaneye gidecek paramız da yok, ambulans gelecekmiş birazdan, bekliyoruz" diye konuştu.

"BİZ KİMSEYİ DARP ETMEDİK"

İddialara ilişkin ANKA Haber Ajansı'nın görüşlerin başvurduğu NMO elektrik yetkilisi, "Böyle bir şey yok, bu asılsız bir iddia. Biz hiçbir işçiyi darp etmedik. Bizimle alakası yok. NMO elektrik yeleği giyiyorlar diye bizimle çalışmış olmuyorlar. Binlerce işçi var şantiyede. Bizimle alakası yok bu olayın" ifadelerini kullandı.