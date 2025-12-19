Şehzadeler'in yeni başkanı Hakan Şimşek'ten ilk açıklama

Şehzadeler'in yeni başkanı Hakan Şimşek'ten ilk açıklama
Yayınlanma:
Hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın ardından belediye meclisi yeni başkanını belirledi. CHP'nin aday gösterdiği Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi Hakan Şimşek yeni başkan seçildi. Şimşek, ilk açıklamasını yaptı.

Kolon kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın ardından belediye meclisinde yeni başkan seçimi yapıldı.

Şehzadeler Belediye Meclisi 19 Aralık Cuma günü saat 16.30’da Manisa Kültür Sitesi Meclis Toplantı Salonu’nda toplandı. Olağanüstü toplantıda, hayatını kaybeden Başkan Gülşah Durbay’ın yerine görev yapacak yeni belediye başkanı meclis üyelerinin oylarıyla belirlendi.

AKP ve MHP'nin aday göstermeyeceğini açıkladığı seçimde, CHP'nin aday gösterdiği Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi Hakan Şimşek yeni başkan olarak seçildi.

AKP ve MHP Şehzadeler kararını açıkladıAKP ve MHP Şehzadeler kararını açıkladı

HAKAN ŞİMŞEK’TEN İLK AÇIKLAMA

Şimşek, başkan seçilmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada şunları kaydetti:

"Allah bir daha kimseyi böyle bir toplantı sonucu başkan yapmayı nasip etmesin. Hiçbir partide böyle olmasın. 3 kıymetli ismi aynı yıl içinde kaybettik. Ruhları şad olsun. Bir yanımız hep eksik kalacak. Bize verdiği üzüntü kelimelerle ifade edilemez. Konuşmayı yaparken bile zorlanıyorum. Bizler Gülşah Başkanımızı örnek alacağız. Bir yandan tedavi olan bir yandan neler yapabilirim diye düşünen biriydi. Başkanımızın verdiği her sözü yerine getirmeye çalışacağız. Sosyal belediyecilik dahil hizmetlerimiz devam edecek. Biz bu emanete sahip çıkacağız. Ağır bir sorumluluk. Kimseyi ötekileştirmeden yönetmeye devam edeceğiz. Bana güvenen genel başkanımız Özgür Özel’e meclis üyelerimize il ve ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum"

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

