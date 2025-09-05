Şehit oğlunun odasından duyurdu: Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan hakkında suç duyurusu!

Yayınlanma:
Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, oğlunun şehitlik yıl dönümünde kamuoyuna seslendi.

'Türk milletine bir duyurum var' diyen Akbaba, savcılığa dilekçe vererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

"TÜRK VATANINA BAŞKA MİLLETLER ORTAK EDİLMEK İSTENİYOR"

Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, yaptığı açıklamada Türk vatanına başka milletler ortak edilmek isteniyor diyerek, bunun sorumlusunun Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan olduğunu söyledi.

Pakize Akbaba, şunları söyledi:

"Şu anda oğlumun odasındayım. Bugün oğlumun şehitlik yıl dönümüdür. Türk milletine bir duyurum var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir dilekçe verdim.

Türk vatanına başka milletler ortak edilmek isteniyor, Türkiye Cumhuriyeti ortadan kaldırılmak isteniyor. Bunu Recep Tayyip Erdoğan, bebek katili Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli yapıyor.

Bu yapılan suçtur. Anayasayı ihlal ediyorlar. Ben de bunları şikayet ettim. Bunların konuşmaları basında da yer almaktadır. Bunlar suç teşkil etmektedir.

Bunlar Anayasayı tanımıyor, suç işliyor. Savcıları bunların görmesi gerekirken görmedikleri için ben de ihbar ediyorum. Suç duyurusunda bulundum.

55 bin kişinin katiline af çıkarmak istiyorlar. Türkiye'yi bebek katili Öcalan mı yönetiyor yoksa o 650 milletvekili Meclisi niye meşgul etmiş?

Bebek katili cani istedi diye mi Anayasa çıkarmak istiyorlar? Bu Türkiye Cumhuriyeti'ni kim yönetiyor? Nerede 85 milyon Türk milleti?

20 yaşına kadar benimdi. Şimdi Türkiye'nin şehididir. Sadece benim içim yandığı için haykırtmayın beni. Türk milleti ayağa kalsın, Türkiye'ye sahip çıksın.

Biz savaş mı kaybettik? Hangi devletle savaştık, yenilgiye uğradık da siz masa kurup orada anlaşma yapıyorsunuz PKK terör örgütü ile."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Türkiye
BTK'da tüm e-imza kullanıcılarının şifreleri çalındı! "İşlem yapan hiçbir kullanıcı güvende değil"
BTK'da tüm e-imza kullanıcılarının şifreleri çalındı! "İşlem yapan hiçbir kullanıcı güvende değil"
CHP'li Emir: 500 delege imza verdi
CHP'li Emir: 500 delege imza verdi