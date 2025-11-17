Şehit cenazesinde başlayan skandal büyüyor! Belediye Başkanına tepki yağarken oğlu vatandaşı tehdit etti

Gürcistan'daki uçak kazasında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran için memleketi Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ekinanbarı Mahallesi'ndeki camide cenaze töreni düzenlendi. Tören sırasında kılınan cenaze namazı esnasında, AKP'nin geçmiş dönem Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın ile CHP'li Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve yanlarındaki bazı kişilerin gülüştüğü anlar kameralara yansıdı. Bu görüntüler kamuoyunda büyük bir tepki topladı.

TEPKİLERİN ARDINDAN PEŞ PEŞE ÖZÜR AÇIKLAMALARI

Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve tepki çekmesinin ardından her iki isimden de açıklama geldi.

Aydın Ayaydın, yaptığı açıklamada, "Yaklaşık beş saat süren bu manevi sürecin sadece o beş saniyelik anını cımbızlayarak, sanki şehidimize saygısızlık etmişim gibi yansıtmaya çalışanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ise durumu açıklayarak, "Esprili yanıt verdim, orada kısa bir gülüşme yaşandı. Sosyal medyada da gündem oldu. Şehidimiz hepimizindir. Kamuoyundan özür dilerim" diyerek özür diledi.

BELEDİYE BAŞKANININ OĞLUNDAN TEHDİT GİBİ SÖZLER

Siyasilerin özür açıklamalarıyla yatışması beklenen tepkiler, bu kez Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’un oğlu Berkay Topuz’un sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.

Berkay Topuz, eleştirilere yanıt olarak babasıyla birlikte güldükleri bir fotoğrafı kişisel hesabından paylaştı. Topuz, paylaşımına “Biz gülerken rahatsız olanın dil ölçüsü değil, bana boy ölçüsü lazım” notunu düştü. Fevzi Topuz’un oğlunun bu paylaşımı, babasının özrünün ardından gelmesi nedeniyle sosyal medyada daha da büyük tepki topladı.