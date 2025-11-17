Şehit cenazesinde başlayan skandal büyüyor! Belediye Başkanına tepki yağarken oğlu vatandaşı tehdit etti

Şehit cenazesinde başlayan skandal büyüyor! Belediye Başkanına tepki yağarken oğlu vatandaşı tehdit etti
Yayınlanma:
Muğla'da şehit cenazesinde gülerken görüntülenen Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, kamuoyundan büyük tepki topladı. Tepkiler sürerken, bu kez sahneye oğlu Berkay Topuz çıkarak "Bana boy ölçüsü lazım" sözleriyle skandalı daha da büyüttü.

Gürcistan'daki uçak kazasında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran için memleketi Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ekinanbarı Mahallesi'ndeki camide cenaze töreni düzenlendi. Tören sırasında kılınan cenaze namazı esnasında, AKP'nin geçmiş dönem Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın ile CHP'li Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve yanlarındaki bazı kişilerin gülüştüğü anlar kameralara yansıdı. Bu görüntüler kamuoyunda büyük bir tepki topladı.

1200xauto.jpg

TEPKİLERİN ARDINDAN PEŞ PEŞE ÖZÜR AÇIKLAMALARI

Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve tepki çekmesinin ardından her iki isimden de açıklama geldi.

Aydın Ayaydın, yaptığı açıklamada, "Yaklaşık beş saat süren bu manevi sürecin sadece o beş saniyelik anını cımbızlayarak, sanki şehidimize saygısızlık etmişim gibi yansıtmaya çalışanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ise durumu açıklayarak, "Esprili yanıt verdim, orada kısa bir gülüşme yaşandı. Sosyal medyada da gündem oldu. Şehidimiz hepimizindir. Kamuoyundan özür dilerim" diyerek özür diledi.

BELEDİYE BAŞKANININ OĞLUNDAN TEHDİT GİBİ SÖZLER

Siyasilerin özür açıklamalarıyla yatışması beklenen tepkiler, bu kez Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’un oğlu Berkay Topuz’un sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.

g58hjyrw8aajyld.jpg

Berkay Topuz, eleştirilere yanıt olarak babasıyla birlikte güldükleri bir fotoğrafı kişisel hesabından paylaştı. Topuz, paylaşımına “Biz gülerken rahatsız olanın dil ölçüsü değil, bana boy ölçüsü lazım” notunu düştü. Fevzi Topuz’un oğlunun bu paylaşımı, babasının özrünün ardından gelmesi nedeniyle sosyal medyada daha da büyük tepki topladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Türkiye
15 bin öğretmen ataması için tarih verildi
15 bin öğretmen ataması için tarih verildi
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Yüz binlerce madde ele geçiirldi
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Yüz binlerce madde ele geçiirldi
Erdoğan'ı koruma gideri dakikada 52 bin liraya çıktı
Erdoğan'ı koruma gideri dakikada 52 bin liraya çıktı