Şehir hastanesindeki yolsuzluk iddiası MHP’li başkanı da çileden çıkardı!

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, sosyal medya hesabından Erzurum Şehir Hastanesi'nde kötü yönetim uygulamaları ve usulsüzlük iddialarını ortaya attı.

Yurdagül, açıklamasında "Cumhuriyet tarihinde en büyük ve en kapsamlı yatırımların yapıldığı günümüzde, Cumhur İttifakımız, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde memleketimize hizmet etmek adına var gücüyle çalışıyor ve Erzurum’da bu yatırımlardan nasibini alıyor. Bu hizmetlerden birisi de Erzurum’a yapılan Şehir Hastanesidir. Uzun bir zamandır şehrimize ve hatta bölgemize hizmet veren Erzurum Şehir Hastanesinde yaşanan, hemşehrilerimizi ve duyunca bizleri de ciddi anlamda rahatsız eden olaylar silsilesi kamuoyunun gündemini meşgul etmektedir.” ifadelerini kullandı.

“HERHANGİ BİR DÜZELTME YAPILMAMAKTADIR”

“Hastane yönetimi yolsuzluk, adam kayırma, yüz kızartıcı suçlara göz yumma, hastalara kötü muamele başta olmak üzere birçok münferit suçla itham edilmekte ve herhangi bir düzeltme yapılmamaktadır.” ifadelerini kullanan Yurdagül, “Bu duruma müdahale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da yapılmadığı için, vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayet ve talep sebebiyle olaya bizatihi bizler tarafından müdahale etmek şart olmuştur.” dedi.

“KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR”

Sözlerinin devamında, Erzurum’un ve Erzurumluların kırmızı çizgisi olduğunu dile getiren Yurdagül, “Şehrimiz için sağlık alanında bu denli büyük bir yatırımın kendini bilmez birkaç kişi tarafından kötüye kullanılması kabul edilebilir değildir. Yaşanan olaylar silsilesine kayıtsız kalmamız, en başta Erzurumlu hemşehrilerimize olan sorumluluğumuz gereği düşünülemez. Erzurum Şehir Hastanesi Başhekiminin görev ve sorumluluk alanında yaşanılan olumsuzlukların bize iletildiği gibi il sağlık müdürlüğüne de talep ve şikayet olarak iletildiği, herkesin malumu olmasına rağmen ortada somut bir yaptırımın söz konusu olmaması da ayrı bir aymazlıktır.” sözlerini sarf etti.

“HİÇ KİMSE BABASININ MALI GİBİ KULLANAMAZ”

Adem Yurdagül, açıklamasının sonunda ise “Hiç kimse devlete ait olanı, millete ait olanı babasının malı gibi kullanamaz. Biz bu duruma gereken müdahaleyi yapar, suçlulara gerekli cezanın verilmesi için tüm yargı yollarını sonuna kadar devreye sokarız. Bizim, canımız da malımız da Erzurum’a ve Erzurumluya kurbandır. Lakin, Erzurumluya zulmedeni de Erzurum’a kurban ederiz. Bu böyle biline." ifadelerini kullandı.