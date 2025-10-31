Şehir hastanesindeki yolsuzluk iddiası MHP’li başkanı da çileden çıkardı!

Şehir hastanesindeki yolsuzluk iddiası MHP’li başkanı da çileden çıkardı!
Yayınlanma:
MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Erzurum Şehir Hastanesi yönetimi hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Hastane yönetiminin "yolsuzluk, adam kayırma, yüz kızartıcı suçlara göz yumma ve hastalara kötü muamele" ile itham edildiğini öne süren Yurdagül, İl Sağlık Müdürlüğü'nün durumdan haberinin olmasına rağmen bir müdahalede bulunmadığını söyledi.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, sosyal medya hesabından Erzurum Şehir Hastanesi'nde kötü yönetim uygulamaları ve usulsüzlük iddialarını ortaya attı.

Yurdagül, açıklamasında "Cumhuriyet tarihinde en büyük ve en kapsamlı yatırımların yapıldığı günümüzde, Cumhur İttifakımız, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde memleketimize hizmet etmek adına var gücüyle çalışıyor ve Erzurum’da bu yatırımlardan nasibini alıyor. Bu hizmetlerden birisi de Erzurum’a yapılan Şehir Hastanesidir. Uzun bir zamandır şehrimize ve hatta bölgemize hizmet veren Erzurum Şehir Hastanesinde yaşanan, hemşehrilerimizi ve duyunca bizleri de ciddi anlamda rahatsız eden olaylar silsilesi kamuoyunun gündemini meşgul etmektedir.” ifadelerini kullandı.

adem-yurdagul.jpg

“HERHANGİ BİR DÜZELTME YAPILMAMAKTADIR”

“Hastane yönetimi yolsuzluk, adam kayırma, yüz kızartıcı suçlara göz yumma, hastalara kötü muamele başta olmak üzere birçok münferit suçla itham edilmekte ve herhangi bir düzeltme yapılmamaktadır.” ifadelerini kullanan Yurdagül, “Bu duruma müdahale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da yapılmadığı için, vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayet ve talep sebebiyle olaya bizatihi bizler tarafından müdahale etmek şart olmuştur.” dedi.

hastene.jpg

“KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR”

Sözlerinin devamında, Erzurum’un ve Erzurumluların kırmızı çizgisi olduğunu dile getiren Yurdagül, “Şehrimiz için sağlık alanında bu denli büyük bir yatırımın kendini bilmez birkaç kişi tarafından kötüye kullanılması kabul edilebilir değildir. Yaşanan olaylar silsilesine kayıtsız kalmamız, en başta Erzurumlu hemşehrilerimize olan sorumluluğumuz gereği düşünülemez. Erzurum Şehir Hastanesi Başhekiminin görev ve sorumluluk alanında yaşanılan olumsuzlukların bize iletildiği gibi il sağlık müdürlüğüne de talep ve şikayet olarak iletildiği, herkesin malumu olmasına rağmen ortada somut bir yaptırımın söz konusu olmaması da ayrı bir aymazlıktır.” sözlerini sarf etti.

'Cumhur İttifakı'nda kriz' iddialarının ardından MHP'li Yıldız'dan dikkat çeken paylaşım'Cumhur İttifakı'nda kriz' iddialarının ardından MHP'li Yıldız'dan dikkat çeken paylaşım

“HİÇ KİMSE BABASININ MALI GİBİ KULLANAMAZ”

Adem Yurdagül, açıklamasının sonunda ise “Hiç kimse devlete ait olanı, millete ait olanı babasının malı gibi kullanamaz. Biz bu duruma gereken müdahaleyi yapar, suçlulara gerekli cezanın verilmesi için tüm yargı yollarını sonuna kadar devreye sokarız. Bizim, canımız da malımız da Erzurum’a ve Erzurumluya kurbandır. Lakin, Erzurumluya zulmedeni de Erzurum’a kurban ederiz. Bu böyle biline." ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA

Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Türkiye
Adana’da korkunç olay! Bir grup saldırgan kuryeyi sokak ortasında darbetti
Adana’da korkunç olay! Bir grup saldırgan kuryeyi sokak ortasında darbetti
Son Dakika| Yazar Ergün Poyraz tahliye edildi!
Son Dakika| Yazar Ergün Poyraz tahliye edildi!
Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Sokak ortasında darbettiler
Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Sokak ortasında darbettiler