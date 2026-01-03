Seçime böyle gidiyor: Padişah gibi poz verdi

Kocaeli'nin ilçesi Derince'de Derince Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı seçimleri 11 Ocak'ta yapılacak.

Derince’de Saray Sofrası Lokantası’nın sahibi olan Bekir Sargın, 16 yıldır sürdürdüğü başkanlığa yine adaylığını koydu.

Özgür Kocaeli'deki habere göre daha önce seçimlere tek aday olarak giren Sargın'ın bu kez karşısına rakip çıktı. Hüsamettin Soylu da adaylığını açıkladı.

Seçime doğru mevcut başkan Bekir Sargın'ın padişah gibi poz vermesi tepki çekti.

Gazetedeki haberde, "Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Derinceli esnaftan toplanan aidatlarla Çenedağ Mahallesi Çeşme Sokak’ta oda binası satın alındı. Binanın içi baştan sona yenilenirken, en dikkat çeken bölüm ise Başkan Sargın için özel olarak tasarlanan makam odası oldu. Başkan Sargın’ın makam odasının kapısı dışarıdan kolu bulunmuyor, kapının yalnızca içeriden açılıyor. Bu durum, “ulaşılmazlık” ve “güç gösterisi” eleştirilerini de beraberinde getirdi. Esnaflar arasında, bu uygulamanın oda başkanlığı anlayışıyla bağdaşmadığı yönünde söylentilere neden oldu" ifadeleri kullanıldı.

KAFTAN GİYDİ KAVUK TAKTI

Habere göre; tepkilerin odağındaki bir diğer konu ise Sargın’ın makam odasında Osmanlı padişahlarına ait kaftan ve kavuk benzeri özel kıyafetler giyerek fotoğraf çektirmesi ve bazı üyeleri bu kıyafetlerle karşılaması oldu. Makam odasındaki lüks mobilyalar da dikkat çekti.

Özgür Kocaeli'deki haberde ayrıca, "Kamuoyunda oluşan algının sandığa nasıl yansıyacağı ise seçim günü netlik kazanacak. Derince’de esnafın gerçek gündemi geçim derdi ve ayakta kalma mücadelesiyken, oda başkanının padişah kıyafetlerine özenen görüntülerinin bu hassas dönemde toplumsal tepkiyi artıracağı yorumları yapılıyor" denildi.