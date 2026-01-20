Savcılıktan tefecilik operasyonu hakkında açıklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul merkezli 3 ilde yapılan tefecilik operasyonuna dair resmi bir açıklamada bulundu. Eş zamanlı bir şekilde yapılan operasyonlar sonucunda 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

3'Ü HER YERDE ARANIYOR

Hakkında gözaltı kararı verilenlerden 23'ü ekipler tarafından yapılan baskınlarda gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Söz konusu operasyonlarda 3 tabanca ve mermi, 2 uzun namlulu tüfek, çok sayıda çek-senet ele geçirildi.



Savcılığın açıklaması şu şekilde: