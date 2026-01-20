Savcılıktan tefecilik operasyonu hakkında açıklama

Savcılıktan tefecilik operasyonu hakkında açıklama
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 3 ilde yapılan tefecilik operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul merkezli 3 ilde yapılan tefecilik operasyonuna dair resmi bir açıklamada bulundu. Eş zamanlı bir şekilde yapılan operasyonlar sonucunda 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

3'Ü HER YERDE ARANIYOR

Hakkında gözaltı kararı verilenlerden 23'ü ekipler tarafından yapılan baskınlarda gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Söz konusu operasyonlarda 3 tabanca ve mermi, 2 uzun namlulu tüfek, çok sayıda çek-senet ele geçirildi.

photoshopextension-image-7.png


Savcılığın açıklaması şu şekilde:

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/204755 sayılı soruşturma evrakı kapsamında evrak mağdurunun beyanları doğrultusunda yürütülen çalışma neticesinde tefecilik yaptığı tespit edilen şüpheliler hakkında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Yapılan çalışmalar neticesinde; 20.01.2026 tarihinde 3 ilde toplam 26 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri neticesinde 23 şüpheli yakalanmış 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Yapılan aramalarda; 3 adet tabanca ve merci, 2 adet uzun namlulu tüfek ile muhtelif sayıda çek ve senet ele geçirilmiş olup, maddi gerçeğin tüm yönüyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

