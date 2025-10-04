Sarıyer'de savrulan kamyon alt yola düştü: 2 yaralı

İstanbul Sarıyer'de bir kamyon şoförü yokuş aşağıya indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan kamyon alt yola düştü.

Kazada kamyon şoförü ve yanındaki kişi yaralandı. Kazada yaralanan iki kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Maden Mahallesi Özdereiçi Sokak'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonla seyir halindeki şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti.

​​​​​​​

2 KİŞİ YARALANDI

Kamyon yoldan çıktı ve konteynere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon alt yola düştü. Kazada kamyon şoförü ve yanındaki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan kamyonun kaldırılması için bölgeye vinç çağrıldığı ifade edildi.