Sarıyer'de korkutan kaza: Alkollü sürücü ortalığı karıştırdı

İstanbul Sarıyer'de iki aracın çarpıştığı kazada sürücülerden biri alkollü çıktı.

Saat 20.15 sıralarında Tarabya Bayırı Caddesi’nde meydana gelen kazada, Burak Emirza’nın kullandığı 34 ETC 01 plakalı araç ile Aykan Gözcü’nün yönetiminde bulunan 34 BE 3333 plakalı otomobil aynı seyir halindeyken çarpıştı.

SİTENİN DUVARI YIKILDI

Kazada, araçların çarptığı yol kenarındaki bir sitenin duvarı kısmen yıkılırken, otomobil sürücüsü Aykan Gözcü yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Gözcü, bilinci açık şekilde Seyrantepe Hastanesi’ne kaldırıldı.

DİĞER SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Tedaviye alınan Gözcü'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza sonrası polisin yaptığı alkol testinde diğer sürücü Burak Emirza’nın 2 promil alkollü olduğu belirlendi.

Emirza ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.