Sarıyer’de cip bir evin bahçesine uçtu
Yayınlanma:
Sarıyer’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip yol kenarındaki evin bahçesine uçtu. Metrelerce yükseklikten uçan cipin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Çamlıtepe Mahallesi Huzur Sokak’ta meydana geldi. Sokakta seyreden 34 ASK 977 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine uçtu.

Kazanın ardından, cip sürücüsü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

YARALANAN OLMADI

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Cip, olay yerine gelen vinç ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"ÖLÜM OLDUKTAN SONRA MI GELİP ÇÖZÜM BULACAKLAR"

Adreste sürekli kazaların yaşandığını belirten Netice Akpınar, "Yirmi beşinci oldu bu olay, biz belediye de başvurduk, kaymakamlığa da başvurduk her yere başvurduk ama bir türlü bir çözüm bulunamadı. En son bir araç aşağı uçtu, bu yirmi beş kere oldu. Daha ne kadar böyle yaşayacağız? Her gün bunu yaşıyoruz. Ölüm olduktan sonra mı gelip çözüm bulacaklar? Bize, ‘yolu taşla kapatın araçlar geçmesin’ diyerek bizden çözüm bulmamızı bekliyorlar, biz onlardan beklerken. Bu saat olmuş bir allahın kulu gelmedi. Burada yol kenarları uçurum, yollar daha dardı biz biraz beton dökerek genişlettik. Bir duvar çekilecek, çözüm bu ama hala bir çözüm yok. Ne yapacağız bilmiyoruz. Buradan çocuk geçiyormuş, kadıncağız onlara vurmamak için düşmek zorunda kalmış. Bu yoldan çocuk da geçebilir kadın da geçebilir. Hepimiz bu yolu kullanıyoruz, başka yolumuz yok çünkü. Ölüm mü olacak en sonunda buraya bir çözüm bulmaları için. Çözüm istiyoruz, başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.

"BURADA DEVAMLI ARABA UÇUYOR"

Ramazan Ayhan ise, "Buradan devamlı araba uçuyor gelip bakın görün diyoruz. Yazın olacak dediler, yaz da bitti. Belediyecilik böylemi olacak yani ? Biz buraya çözüm istiyoruz, boydan boya duvar istiyoruz. Ev sahibi dilekçe versin dediler, onu da verdirdik ama yine yok yine yok" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

