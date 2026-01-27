Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: Tarlada cephanelik çıktı

Şanlıurfa Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri önceden belirlenen 9 farklı adrese şafak operasyonu düzenledi. Jandarma timleri, adreslerin yanı sıra arazide de detaylı arama yaptı. Tarlalarda ve taş yığınlarının altına gizlenmiş halde çok sayıda silah ve mühimmatın bulunması operasyonun boyutunu gözler önüne serdi.

ELE GEÇİRİLEN CEPHANELİK

Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü aramalarda 6 adet uzun namlulu piyade tüfeği, 1 adet makineli tabanca, 4 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait 20 adet şarjör ve 639 adet çeşitli çaplarda mühimmat muhafaza altına alındı.

İki ilde 'change' araç operasyonu

7 ŞÜPHELİ SORGUDA

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 zanlı, işlemleri yapılmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Silahların kaynağına ve olası bağlantılarına yönelik incelemeler derinleştirilirken, şüpheliler hakkında "Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.