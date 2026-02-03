Şanlıurfa'da kan donduran kurgu: Sopayla dövdü, nabzı durdu sandı, aracı tarlaya sürdü

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yaşanan olayda, eşi tarafından şiddet gören ve ardından olaya kaza süsü verilmek istenen 46 yaşındaki Halime Bertan’ın yoğun bakım sürecinde 54 gün geride kaldı. Eşi Mehmet Bertan (47) tarafından dövülen ve öldüğü sanılarak otomobille tarlaya sürüklenen kadının hayati tehlikesi devam ediyor.

ŞÜPHELİ KAZA İHBARI

Olay, 11 Aralık 2025 tarihinde Akçakale’ye bağlı Arıcan Mahallesi’nde gerçekleşti. 34 LS 4241 plakalı otomobilin tarlaya uçtuğu yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, araç içerisinde Halime Bertan’ı baygın halde buldu.

Yapılan ilk incelemede vücudunda çok sayıda morluk ve kırık tespit edilen Bertan, ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YARALAR KAZAYLA UYUŞMADI

Olay yerindeki incelemelerde otomobili kullanan eş Mehmet Bertan’ın kazadan yara almadan kurtulması jandarma ekiplerinin dikkatini çekti. Durumu şüpheli bulan ekiplerin başlattığı inceleme sonucunda, Halime Bertan’ın vücudundaki yaraların trafik kazasıyla uyumlu olmadığı, aksine şiddetli darp sonucu oluştuğu belirlendi.

"ÖLDÜ ZANNEDİP" SENARYO KURDU

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma, olayın arkasındaki gerçeği ortaya çıkardı. Mehmet Bertan’ın çıkan tartışma sırasında eşini tekme, tokat ve sopayla dövdüğü tespit edildi.

Failin, şiddet uyguladığı eşinin öldüğünü düşündüğü, bu nedenle olayı gizlemek amacıyla Halime Bertan'ı otomobile bindirerek kırsal alana götürdüğü saptandı. Bertan’ın, aracı bilerek tarlaya sürdüğü ve yaşananlara kaza süsü vermeye çalıştığı soruşturma dosyasına girdi. Gözaltına alınan Mehmet Bertan, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BOYNU KIRILAN ANNE MAKİNEYE BAĞLI

Vücudunun büyük bölümünde ezikler bulunan ve maruz kaldığı şiddet nedeniyle boynu kırılan 6 çocuk annesi Halime Bertan’ın tedavisi sürüyor. 54 gündür yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak yaşam mücadelesi veren Bertan’ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.