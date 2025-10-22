Şanlıurfa'da araç devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 28. kilometresinde gerçekleşti. Bedri B. yönetimindeki 01 BAR 885 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araçta bulunan 58 yaşındaki Mürşide B., ne yazık ki olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Bedri B., Salih B., Resul B. ile Esra B. ve Dilaver B. ise yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

