Şanlıurfa TOKİ Kura Sonuçları: Asil ve Yedek Listeler
Şanlıurfa TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?
Kura çekimi, Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu’nda yapılırken, süreç TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanmakta. Kura sonuçları resmi platformlar üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilir. İlçelere göre listeler ise henüz açıklanmadı.
Canlı TOKİ Kura Sonucu Takibi
Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki resmi adresler üzerinden T.C. kimlik numarası ile sonuçlara ulaşabilir:
TOKİ Resmi Sitesi: https://www.toki.gov.tr
e-Devlet: https://www.e-devlet.gov.tr
Ev Sahibi Türkiye İllere Göre Kura Sonuçları: https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari
TOKİ Şanlıurfa Kura Çekimi - CANLI İZLE
Şanlıurfa TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri
Kura sonuçlarına göre Şanlıurfa genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listesi henüz açıklanmadı. Listeler açıklandığında tablomuz güncellenecektir.
İlçe
Konut Sayısı
Kura Sonucu
Merkez (Eyyübiye – Haliliye – Karaköprü)
9.000
Merkez Kura Sonucu İçin Tıkla
Akçakale
350
Akçakale Kura Sonucu İçin Tıkla
Birecik
180
Birecik Kura Sonucu İçin Tıkla
Bozova
700
Bozova Kura Sonucu İçin Tıkla
Ceylanpınar
200
Ceylanpınar Kura Sonucu İçin Tıkla
Halfeti
400
Halfeti Kura Sonucu İçin Tıkla
Harran
700
Harran Kura Sonucu İçin Tıkla
Hilvan
110
Hilvan Kura Sonucu İçin Tıkla
Siverek
750
Siverek Kura Sonucu İçin Tıkla
Suruç
800
Suruç Kura Sonucu İçin Tıkla
Viranşehir
600
Viranşehir Kura Sonucu İçin Tıkla
TOPLAM
13.790
Bozova ilçesinde, başvuru sayısının konut sayısından az olması nedeniyle hak sahipliği kurası çekilmedi. Başvuru yapan vatandaşlar doğrudan asil hak sahibi sayıldı.
Asil ve yedek listede olanlar ne yapacak?
Kura sonucunda asil listede ismi yer alan vatandaşlar, TOKİ’nin ilan edeceği tarihlerde sözleşme sürecine dahil edilecek.
Yedek listede bulunan adaylar ise, asil hak sahiplerinden feragat edilmesi durumunda belirlenen sıra doğrultusunda hak kazanacak.
Sözleşme tarihleri, ödeme planı ve teslim süreciyle ilgili detaylar TOKİ tarafından ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacak.
Şanlıurfa TOKİ konutlarının ödeme şartları
TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları şu şekilde uygulanıyor:
%10 peşinat
240 ay (20 yıl) vade
Konut tiplerine göre TOKİ fiyatları ise şu şekilde:
Konut Tipi
Fiyat
Aylık Taksit
1+1 (55 m²)
1.800.000 TL
6.750 TL’den başlayan
2+1 (65 m²)
2.200.000 TL
8.250 TL’den başlayan
2+1 (80 m²)
2.650.000 TL
9.938 TL’den başlayan