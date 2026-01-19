Şanlıurfa TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura çekimi, Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu’nda yapılırken, süreç TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanmakta. Kura sonuçları resmi platformlar üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilir. İlçelere göre listeler ise henüz açıklanmadı.

Canlı TOKİ Kura Sonucu Takibi

Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki resmi adresler üzerinden T.C. kimlik numarası ile sonuçlara ulaşabilir:

TOKİ Resmi Sitesi: https://www.toki.gov.tr

e-Devlet: https://www.e-devlet.gov.tr

Ev Sahibi Türkiye İllere Göre Kura Sonuçları: https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari

TOKİ Şanlıurfa Kura Çekimi - CANLI İZLE

Şanlıurfa TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri

Kura sonuçlarına göre Şanlıurfa genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listesi henüz açıklanmadı . Listeler açıklandığında tablomuz güncellenecektir.

İlçe Konut Sayısı Kura Sonucu Merkez (Eyyübiye – Haliliye – Karaköprü) 9.000 Merkez Kura Sonucu İçin Tıkla Akçakale 350 Akçakale Kura Sonucu İçin Tıkla Birecik 180 Birecik Kura Sonucu İçin Tıkla Bozova 700 Bozova Kura Sonucu İçin Tıkla Ceylanpınar 200 Ceylanpınar Kura Sonucu İçin Tıkla Halfeti 400 Halfeti Kura Sonucu İçin Tıkla Harran 700 Harran Kura Sonucu İçin Tıkla Hilvan 110 Hilvan Kura Sonucu İçin Tıkla Siverek 750 Siverek Kura Sonucu İçin Tıkla Suruç 800 Suruç Kura Sonucu İçin Tıkla Viranşehir 600 Viranşehir Kura Sonucu İçin Tıkla TOPLAM 13.790

Bozova ilçesinde, başvuru sayısının konut sayısından az olması nedeniyle hak sahipliği kurası çekilmedi. Başvuru yapan vatandaşlar doğrudan asil hak sahibi sayıldı.

Asil ve yedek listede olanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede ismi yer alan vatandaşlar, TOKİ’nin ilan edeceği tarihlerde sözleşme sürecine dahil edilecek.

Yedek listede bulunan adaylar ise, asil hak sahiplerinden feragat edilmesi durumunda belirlenen sıra doğrultusunda hak kazanacak.

Sözleşme tarihleri, ödeme planı ve teslim süreciyle ilgili detaylar TOKİ tarafından ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacak.

Şanlıurfa TOKİ konutlarının ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları şu şekilde uygulanıyor:

%10 peşinat

240 ay (20 yıl) vade

Konut tiplerine göre TOKİ fiyatları ise şu şekilde: