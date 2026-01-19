Şanlıurfa TOKİ Kura Sonuçları: Asil ve Yedek Listeler

Şanlıurfa TOKİ Kura Sonuçları: Asil ve Yedek Listeler
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Şanlıurfa için düzenlenen kura çekimi başladı. 19 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 14.00’te, noter huzurunda başlayan kura çekimiyle birlikte 13 bin 790 konutun asil ve yedek hak sahipleri belli oluyor.

Şanlıurfa TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura çekimi, Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu’nda yapılırken, süreç TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanmakta. Kura sonuçları resmi platformlar üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilir. İlçelere göre listeler ise henüz açıklanmadı.

Canlı TOKİ Kura Sonucu Takibi

Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki resmi adresler üzerinden T.C. kimlik numarası ile sonuçlara ulaşabilir:

TOKİ Şanlıurfa Kura Çekimi - CANLI İZLETOKİ Şanlıurfa Kura Çekimi - CANLI İZLE

Şanlıurfa TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri

Kura sonuçlarına göre Şanlıurfa genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listesi henüz açıklanmadı. Listeler açıklandığında tablomuz güncellenecektir.

İlçe

Konut Sayısı

Kura Sonucu

Merkez (Eyyübiye – Haliliye – Karaköprü)

9.000

Merkez Kura Sonucu İçin Tıkla

Akçakale

350

Akçakale Kura Sonucu İçin Tıkla

Birecik

180

Birecik Kura Sonucu İçin Tıkla

Bozova

700

Bozova Kura Sonucu İçin Tıkla

Ceylanpınar

200

Ceylanpınar Kura Sonucu İçin Tıkla

Halfeti

400

Halfeti Kura Sonucu İçin Tıkla

Harran

700

Harran Kura Sonucu İçin Tıkla

Hilvan

110

Hilvan Kura Sonucu İçin Tıkla

Siverek

750

Siverek Kura Sonucu İçin Tıkla

Suruç

800

Suruç Kura Sonucu İçin Tıkla

Viranşehir

600

Viranşehir Kura Sonucu İçin Tıkla

TOPLAM

13.790

Bozova ilçesinde, başvuru sayısının konut sayısından az olması nedeniyle hak sahipliği kurası çekilmedi. Başvuru yapan vatandaşlar doğrudan asil hak sahibi sayıldı.

Asil ve yedek listede olanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede ismi yer alan vatandaşlar, TOKİ’nin ilan edeceği tarihlerde sözleşme sürecine dahil edilecek.
Yedek listede bulunan adaylar ise, asil hak sahiplerinden feragat edilmesi durumunda belirlenen sıra doğrultusunda hak kazanacak.

Sözleşme tarihleri, ödeme planı ve teslim süreciyle ilgili detaylar TOKİ tarafından ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacak.

Şanlıurfa TOKİ konutlarının ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları şu şekilde uygulanıyor:

  • %10 peşinat

  • 240 ay (20 yıl) vade

Konut tiplerine göre TOKİ fiyatları ise şu şekilde:

Konut Tipi

Fiyat

Aylık Taksit

1+1 (55 m²)

1.800.000 TL

6.750 TL’den başlayan

2+1 (65 m²)

2.200.000 TL

8.250 TL’den başlayan

2+1 (80 m²)

2.650.000 TL

9.938 TL’den başlayan

