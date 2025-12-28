Sancaktepe’de zehir tacirlerine operasyon: 2 tutuklu

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe ilçesine bağlı Abdurrahman Mahallesi’nde 2 ayrı adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, yapılan fiziki takibin ardından 16 Aralık Salı günü 2 farklı adrese operasyon düzenledi.

istanbul-sancaktepede-uyusturucu-oper-1084344-321839.jpg

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Operasyonda, E.A.(42), C.Y.(36) ve M.C.Ö.(25) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalara ise; 3 bin 480 adet extacy hap, 9 gram marihuana, 2 adet hassas terazi ve 64 bin 500 lira nakit para ele geçirildi.

istanbul-sancaktepede-uyusturucu-oper-1084347-321839.jpg

2 KİŞİ TUTUKLANDI!

Gözaltına alınan şüphelilerden M.C.Ö.'nün dosyası emniyette ifadesinin alınmasının ardından ikmalen gönderilmek üzere ayrıldı ve şüpheli serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler C.Y. ve E.A. ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

