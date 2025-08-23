Samsun'da tüp patladı: 3 kişi hastanelik oldu

Samsun'da tüp patladı: 3 kişi hastanelik oldu
Yayınlanma:
Samsun Bafra'da bir evin deposunda tüp patladı, 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun’un Bafra ilçesinde bir evin deposunda meydana gelen tüp patlamasında 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Taşköprü Mahallesi’nde Sedat Hacıoğlu’na (60) ait evin bitişiğinde depo olarak kullanılan kısımda yaşandı. Henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

aa-20250823-38902544-38902542-samsunda-evin-deposunda-tup-patlamasi-yangina-yol-acti.jpg

ÜÇ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenen Hakan Hacıoğlu (26), Meliha Hacıoğlu (55) ve Osman Kara (70) sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, depoda maddi hasar oluştuğu ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

