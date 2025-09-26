Samsun’da salatalık serasında kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, salatalık serasında kenevir yetiştirdiği belirlenen bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, JASAT ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

15 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ: GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin yaptığı istihbarat çalışması sonucunda, 36 yaşındaki Y.A.’nın salatalık üretimi yaptığı serasında yasa dışı kenevir yetiştirdiği belirlendi. Serada yapılan aramada 15 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, şüphelinin evinde de 27 gram kubar esrar, 7 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız bir av tüfeği bulundu.

Operasyonun ardından gözaltına alınan Y.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

