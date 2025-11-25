Samsun'da 9 köpek ölü bulunmuştu: Nedeni bu testten sonra ortaya çıkacak

Yayınlanma:
Samsun İlkadım'da 9 köpeğin ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Uzmanlardan oluşan bir heyet, olay yerindeki inceleme yaptı. Köpeklerde silah veya delici alet izi bulunmadığı belirtilirken, hayvanlardan alınan doku ve kan örnekleri teste gönderildiği belirtildi.

Samsun İlkadım'da Kadamut Mahallesi Kurtuluş Yolu’ndaki çöp konteynerinde dün saat 19.30 sıralarında 9 köpek ölü bulundu. Sokak hayvanlarını beslemeye gelen hayvanseverler, durumu, ekiplere bildirdi. İlkadım Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı.

9 KÖPEKTEN ALINAN DOKU ÖRNEKLERİ TESTE GÖNDERİLDİ

9 köpeğin ölümüne ilişkin Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi ve savcılıktan bir heyet oluşturuldu. Heyetin olay yerindeki ilk incelemesinde, köpeklerde silah veya delici alet izi bulunamadı. Hayvanlardan doku ve kan örnek numuneleri alınıp Veteriner Fakültesi'nde teste gönderildi.

Samsun'da vahşet! 9 köpek tabancayla vurulmuş halde ölü bulunduSamsun'da vahşet! 9 köpek tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Soruşturmaların başlatıldığını belirten Hayvan Hakları İhlalleriyle Mücadele Derneği Başkanı Avukat Tunahan Gök, “Hayvanların ölüm sebebinin tespit edilmesi için şu anda elimizde kesin bir otopsi sonucu yok. Bununla ilgili yine olay yerine giden ekipler, gerekli örnekleri almışlardır. Sonuçlar çıktığında hayvanların ölüm sebebi öğrenilecektir" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin Samsun Valiliği de açıklama yaparak, "İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi sınırları içerisinde 24 Kasım saat 19.30 sıralarında bir vatandaşımız tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, 9 köpeğin ölü olarak çöp kutusu içerisinde bulunduğu bildirilmiş olup, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve motor gücünüzü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve motor gücünüzü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Türkiye
Dehşet üstüne dehşet! Önce Mardin sonra Erzincan: Baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu
Dehşet üstüne dehşet! Önce Mardin sonra Erzincan: Baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu
Kadınlar gününde kadınlara Taksim engeli! Valiliğin ardından bir yasak da kaymakamlıktan
Kadınlar gününde kadınlara Taksim engeli! Valiliğin ardından bir yasak da kaymakamlıktan
ATK doğruladı! Böcek Ailesi'nin ölümünde 'fosfin' bulgusu: Naziler gaz odalarında kullanıyordu
ATK doğruladı! Böcek Ailesi'nin ölümünde 'fosfin' bulgusu: Naziler gaz odalarında kullanıyordu