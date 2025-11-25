Samsun'da 9 köpek ölü bulunmuştu: Nedeni bu testten sonra ortaya çıkacak

Samsun İlkadım'da Kadamut Mahallesi Kurtuluş Yolu’ndaki çöp konteynerinde dün saat 19.30 sıralarında 9 köpek ölü bulundu. Sokak hayvanlarını beslemeye gelen hayvanseverler, durumu, ekiplere bildirdi. İlkadım Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı.

9 KÖPEKTEN ALINAN DOKU ÖRNEKLERİ TESTE GÖNDERİLDİ

9 köpeğin ölümüne ilişkin Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi ve savcılıktan bir heyet oluşturuldu. Heyetin olay yerindeki ilk incelemesinde, köpeklerde silah veya delici alet izi bulunamadı. Hayvanlardan doku ve kan örnek numuneleri alınıp Veteriner Fakültesi'nde teste gönderildi.

Samsun'da vahşet! 9 köpek tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Soruşturmaların başlatıldığını belirten Hayvan Hakları İhlalleriyle Mücadele Derneği Başkanı Avukat Tunahan Gök, “Hayvanların ölüm sebebinin tespit edilmesi için şu anda elimizde kesin bir otopsi sonucu yok. Bununla ilgili yine olay yerine giden ekipler, gerekli örnekleri almışlardır. Sonuçlar çıktığında hayvanların ölüm sebebi öğrenilecektir" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin Samsun Valiliği de açıklama yaparak, "İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi sınırları içerisinde 24 Kasım saat 19.30 sıralarında bir vatandaşımız tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, 9 köpeğin ölü olarak çöp kutusu içerisinde bulunduğu bildirilmiş olup, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.