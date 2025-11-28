Samsun'da 9 köpek ölü bulunmuştu: CHP heyeti barınağa alınmadı

Samsun'un İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi’nde çöp poşetlerine konulmuş dokuz ölü köpeğin bulunması sonrası, bölgeye giden CHP heyetinin barınağı inceleme girişimi belediye yetkilileri ve jandarma tarafından "kapalı" gerekçesiyle engellendi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi’nde mavi çöp poşetlerine konulmuş dokuz ölü köpeğin çöp konteynerinde bulunması, hayvan hakları savunucularının ve siyasi partilerin tepkisini çekti. Olayın ardından bölgeye giden CHP heyetinin barınak incelemesi engellendi.

CHP İlkadım İlçe Başkanı Umut Alkaç, parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri ile kadın ve gençlik kollarından oluşan heyetle birlikte olay yerinde incelemelerde bulundu. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, heyet, barınağı ziyaret etmek istediğinde resmi hiçbir gerekçe sunulmadan, sadece "barınağın kapalı olduğu" söylenerek belediye yetkilileri ve jandarma tarafından içeri alınmadı.

"350 CANIMIZ KONUSUNDA ENDİŞELİYİZ"

Olay yerinde açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Umut Alkaç, hayvanlara ilişkin otopsi raporlarının alındığını ve soruşturmanın başlatıldığını kaydetti. Alkaç, kış koşullarının yaklaştığına dikkat çekerek barınak koşulları hakkındaki endişelerini dile getirerek, "Barınakta 350 canımız bulunuyor. Bu derme çatma barınak konusunda ciddi endişelerimiz var. Sürecin takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

