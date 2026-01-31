TOKİ Samsun kura sonuçları

TOKİ Samsun kura sonuçları
Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Samsun’da verilecek toplam 6.397 konut için kura çekimi 31 Ocak 2026 tarihinde saat 12.00’de noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura sürecini canlı izleyen vatandaşlar çekilişi TOKİ’nin yayınından takip ederken, kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler resmi sorgulama ekranlarında ilan ediliyor.

Samsun TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, T.C. kimlik numarasıyla resmi kanallardan sorgulanabiliyor. Sonuçlar genellikle şu ekranlarda yayınlanıyor:

Samsun TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeler

TOKİ’nin paylaştığı proje listesine göre Samsun’da konutların dağılımı aşağıdaki gibi:

İlçelere göre listelerin sisteme düşmesi gecikmeli olabilir. Listeler yayınlandığında tabloya eklenecektir. Listeler eklenene kadar sadece yukarıda belirtilen resmi kanallar üzerinden sonucunuzu sorgulayın.

İlçe / BölgeKonut sayısıKura sonucu
Merkez (Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy)3.750Samsun Merkez Kura Sonuçları
Alaçam150Alaçam Kura Sonuçları
Asarcık100Asarcık Kura Sonuçları
Ayvacık120Ayvacık Kura Sonuçları
Bafra500Bafra Kura Sonuçları
Çarşamba300Çarşamba Kura Sonuçları
Havza140Havza Kura Sonuçları
Kavak150Kavak Kura Sonuçları
Ladik142Ladik Kura Sonuçları
19 Mayıs12519 Mayıs Kura Sonuçları
Salıpazarı120Salıpazarı Kura Sonuçları
Terme300Terme Kura Sonuçları
Vezirköprü450Vezirköprü Kura Sonuçları
Yakakent50Yakakent Kura Sonuçları
TOPLAM6.397

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede adı yer alan hak sahipleri, TOKİ’nin ilan edeceği takvime göre sözleşme imzalama sürecine çağrılıyor.

Yedek listede yer alan adaylar ise, asil hak sahiplerinden şartları karşılayamayan ya da hakkından vazgeçen olması durumunda sıralamaya göre hak sahibi olabiliyor.

Sözleşme tarihleri ve istenecek belgeler TOKİ’nin resmi duyurularıyla netleşecek.

Kurada çıkmayanlar katılım bedeli iadesini nasıl alır?

Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka üzerinden katılım bedeli iadesi talep edebilir.

  • Halkbank ve Emlak Katılım üzerinden ödeme yapanlar, bankaların/TOKİ’nin yönlendirdiği özel iade sorgulama ve talep ekranları üzerinden başvuru yapabilir.

  • Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapanlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden iletebilir.

TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?

Samsun TOKİ fiyatları ve ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme planı genel olarak %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade şeklinde uygulanıyor. Samsun gibi Anadolu illerinde konut tiplerine göre paylaşılan genel fiyat tablosu da şu şekilde:

Konut tipiFiyatAylık taksit
1+1 (55 m²)1.800.000 TL6.750 TL’den başlayan
2+1 (65 m²)2.200.000 TL8.250 TL’den başlayan
2+1 (80 m²)2.650.000 TL

9.938 TL’den başlayan

Bir sonraki TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Samsun kura çekiminin ardından bir sonraki kura çekimi 2 Şubat’ta Elazığ’da yapılacak. Bugün Samsun’a ek olarak aynı zamanda Nevşehir ve Bartın’da da TOKİ kuraları çekildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Türkiye
Hakimlere yeni yetki geliyor! Adalet Bakanı Tunç duyurdu
Hakimlere yeni yetki geliyor! Adalet Bakanı Tunç duyurdu
2326 yıllık Efes Antik Kenti'ne bu kötülüğü Büyük İskender bile yapmamıştı! Tarihe beton döküyorlar!
2326 yıllık Efes Antik Kenti'ne bu kötülüğü Büyük İskender bile yapmamıştı! Tarihe beton döküyorlar!
Son Dakika | Ataşehir'de 4 katlı binada yangın!
Son Dakika | Ataşehir'de 4 katlı binada yangın!