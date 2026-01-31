Samsun TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, T.C. kimlik numarasıyla resmi kanallardan sorgulanabiliyor. Sonuçlar genellikle şu ekranlarda yayınlanıyor:

Samsun TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeler

TOKİ’nin paylaştığı proje listesine göre Samsun’da konutların dağılımı aşağıdaki gibi:

İlçelere göre listelerin sisteme düşmesi gecikmeli olabilir. Listeler yayınlandığında tabloya eklenecektir. Listeler eklenene kadar sadece yukarıda belirtilen resmi kanallar üzerinden sonucunuzu sorgulayın.

İlçe / Bölge Konut sayısı Kura sonucu Merkez (Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy) 3.750 Samsun Merkez Kura Sonuçları Alaçam 150 Alaçam Kura Sonuçları Asarcık 100 Asarcık Kura Sonuçları Ayvacık 120 Ayvacık Kura Sonuçları Bafra 500 Bafra Kura Sonuçları Çarşamba 300 Çarşamba Kura Sonuçları Havza 140 Havza Kura Sonuçları Kavak 150 Kavak Kura Sonuçları Ladik 142 Ladik Kura Sonuçları 19 Mayıs 125 19 Mayıs Kura Sonuçları Salıpazarı 120 Salıpazarı Kura Sonuçları Terme 300 Terme Kura Sonuçları Vezirköprü 450 Vezirköprü Kura Sonuçları Yakakent 50 Yakakent Kura Sonuçları TOPLAM 6.397 —

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede adı yer alan hak sahipleri, TOKİ’nin ilan edeceği takvime göre sözleşme imzalama sürecine çağrılıyor.

Yedek listede yer alan adaylar ise, asil hak sahiplerinden şartları karşılayamayan ya da hakkından vazgeçen olması durumunda sıralamaya göre hak sahibi olabiliyor.

Sözleşme tarihleri ve istenecek belgeler TOKİ’nin resmi duyurularıyla netleşecek.

Kurada çıkmayanlar katılım bedeli iadesini nasıl alır?

Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka üzerinden katılım bedeli iadesi talep edebilir.

Halkbank ve Emlak Katılım üzerinden ödeme yapanlar, bankaların/TOKİ’nin yönlendirdiği özel iade sorgulama ve talep ekranları üzerinden başvuru yapabilir.

Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapanlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden iletebilir.

TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?

Samsun TOKİ fiyatları ve ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme planı genel olarak %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade şeklinde uygulanıyor. Samsun gibi Anadolu illerinde konut tiplerine göre paylaşılan genel fiyat tablosu da şu şekilde:

Konut tipi Fiyat Aylık taksit 1+1 (55 m²) 1.800.000 TL 6.750 TL’den başlayan 2+1 (65 m²) 2.200.000 TL 8.250 TL’den başlayan 2+1 (80 m²) 2.650.000 TL 9.938 TL’den başlayan

Bir sonraki TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Samsun kura çekiminin ardından bir sonraki kura çekimi 2 Şubat’ta Elazığ’da yapılacak. Bugün Samsun’a ek olarak aynı zamanda Nevşehir ve Bartın’da da TOKİ kuraları çekildi.