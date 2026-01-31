TOKİ Samsun kura sonuçları
Samsun TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?
Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, T.C. kimlik numarasıyla resmi kanallardan sorgulanabiliyor. Sonuçlar genellikle şu ekranlarda yayınlanıyor:
TOKİ resmi sitesi ve e-Devlet üzerinden TOKİ kura sonucu ekranları
Samsun TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeler
TOKİ’nin paylaştığı proje listesine göre Samsun’da konutların dağılımı aşağıdaki gibi:
İlçelere göre listelerin sisteme düşmesi gecikmeli olabilir. Listeler yayınlandığında tabloya eklenecektir. Listeler eklenene kadar sadece yukarıda belirtilen resmi kanallar üzerinden sonucunuzu sorgulayın.
|İlçe / Bölge
|Konut sayısı
|Kura sonucu
|Merkez (Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy)
|3.750
|Samsun Merkez Kura Sonuçları
|Alaçam
|150
|Alaçam Kura Sonuçları
|Asarcık
|100
|Asarcık Kura Sonuçları
|Ayvacık
|120
|Ayvacık Kura Sonuçları
|Bafra
|500
|Bafra Kura Sonuçları
|Çarşamba
|300
|Çarşamba Kura Sonuçları
|Havza
|140
|Havza Kura Sonuçları
|Kavak
|150
|Kavak Kura Sonuçları
|Ladik
|142
|Ladik Kura Sonuçları
|19 Mayıs
|125
|19 Mayıs Kura Sonuçları
|Salıpazarı
|120
|Salıpazarı Kura Sonuçları
|Terme
|300
|Terme Kura Sonuçları
|Vezirköprü
|450
|Vezirköprü Kura Sonuçları
|Yakakent
|50
|Yakakent Kura Sonuçları
|TOPLAM
|6.397
|—
Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?
Kura sonucunda asil listede adı yer alan hak sahipleri, TOKİ’nin ilan edeceği takvime göre sözleşme imzalama sürecine çağrılıyor.
Yedek listede yer alan adaylar ise, asil hak sahiplerinden şartları karşılayamayan ya da hakkından vazgeçen olması durumunda sıralamaya göre hak sahibi olabiliyor.
Sözleşme tarihleri ve istenecek belgeler TOKİ’nin resmi duyurularıyla netleşecek.
Kurada çıkmayanlar katılım bedeli iadesini nasıl alır?
Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka üzerinden katılım bedeli iadesi talep edebilir.
Halkbank ve Emlak Katılım üzerinden ödeme yapanlar, bankaların/TOKİ’nin yönlendirdiği özel iade sorgulama ve talep ekranları üzerinden başvuru yapabilir.
Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapanlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden iletebilir.
TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?
Samsun TOKİ fiyatları ve ödeme şartları
TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme planı genel olarak %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade şeklinde uygulanıyor. Samsun gibi Anadolu illerinde konut tiplerine göre paylaşılan genel fiyat tablosu da şu şekilde:
|Konut tipi
|Fiyat
|Aylık taksit
|1+1 (55 m²)
|1.800.000 TL
|6.750 TL’den başlayan
|2+1 (65 m²)
|2.200.000 TL
|8.250 TL’den başlayan
|2+1 (80 m²)
|2.650.000 TL
9.938 TL’den başlayan
Bir sonraki TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?
Samsun kura çekiminin ardından bir sonraki kura çekimi 2 Şubat’ta Elazığ’da yapılacak. Bugün Samsun’a ek olarak aynı zamanda Nevşehir ve Bartın’da da TOKİ kuraları çekildi.