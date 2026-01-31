TOKİ Samsun kura çekilişi - Canlı İzle

TOKİ Samsun kura çekilişi - Canlı İzle
TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Samsun’da verilecek toplam 6.397 konut için kura çekiminin tarihi ve yeri belli oldu. Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi noter huzurunda yapılacak.

Samsun TOKİ kura çekimi ne zaman?

Samsun TOKİ kura çekimi 31 Ocak 2026 Cumartesi günü, saat 12.00’de gerçekleştirilecek. Kura çekimini aşağıdaki yayından canlı olarak takip edebilirsiniz.

Samsun TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Kura çekimi Şehit Ömer Halis Demir Kongre Salonu’nda yapılacak.

Adres: Kale, 55030 İlkadım/Samsun

Samsun’da hangi ilçede kaç konut verilecek?

TOKİ’nin paylaştığı proje listesine göre Samsun’daki konut dağılımı şöyle:

İlçe / BölgeKonut sayısı
Merkez (Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy)3.75
Alaçam150
Asarcık100
Ayvacık120
Bafra500
Çarşamba300
Havza140
Kavak150
Ladik142
19 Mayıs125
Salıpazarı120
Terme300
Vezirköprü450
Yakakent50
TOPLAM6.397

Samsun TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listeleri resmi platformlarda ilan edilecek. Sonuçlar genellikle;

T.C. kimlik numarasıyla sorgulanabiliyor.

TOKİ Samsun fiyatları ve ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme planı %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade şeklinde uygulanıyor.

Anadolu illerinde, konut tipine göre açıklanan fiyatlar ve aylık taksit tutarları ise şu şekilde:

  • 1+1 (55 m²) daireler 1.800.000 TL’den başlıyor; aylık taksitler 6.750 TL’den itibaren uygulanıyor.
  • 2+1 (65 m²) dairelerin fiyatı 2.200.000 TL seviyesinde; aylık taksitler 8.250 TL’den başlıyor.
  • 2+1 (80 m²) dairelerde ise fiyat 2.650.000 TL olarak açıklanırken, aylık taksitler 9.938 TL’den başlıyor.

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Gelecek hafta için TOKİ kura takvimi henüz açıklanmadı. Bugün eş zamanlı olarak Bartın ve Nevşehir'de de toplam 10 bin 385 konut için kura çekilişi yapılıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

