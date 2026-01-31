TOKİ Samsun kura çekilişi - Canlı İzle
Samsun TOKİ kura çekimi ne zaman?
Samsun TOKİ kura çekimi 31 Ocak 2026 Cumartesi günü, saat 12.00’de gerçekleştirilecek. Kura çekimini aşağıdaki yayından canlı olarak takip edebilirsiniz.
Samsun TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?
Kura çekimi Şehit Ömer Halis Demir Kongre Salonu’nda yapılacak.
Adres: Kale, 55030 İlkadım/Samsun
Samsun’da hangi ilçede kaç konut verilecek?
TOKİ’nin paylaştığı proje listesine göre Samsun’daki konut dağılımı şöyle:
|İlçe / Bölge
|Konut sayısı
|Merkez (Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy)
|3.75
|Alaçam
|150
|Asarcık
|100
|Ayvacık
|120
|Bafra
|500
|Çarşamba
|300
|Havza
|140
|Kavak
|150
|Ladik
|142
|19 Mayıs
|125
|Salıpazarı
|120
|Terme
|300
|Vezirköprü
|450
|Yakakent
|50
|TOPLAM
|6.397
Samsun TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilecek?
Kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listeleri resmi platformlarda ilan edilecek. Sonuçlar genellikle;
- evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari ekranından,
- ayrıca TOKİ resmi sitesi ve e-Devlet üzerinden
T.C. kimlik numarasıyla sorgulanabiliyor.
TOKİ Samsun fiyatları ve ödeme şartları
TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme planı %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade şeklinde uygulanıyor.
Anadolu illerinde, konut tipine göre açıklanan fiyatlar ve aylık taksit tutarları ise şu şekilde:
- 1+1 (55 m²) daireler 1.800.000 TL’den başlıyor; aylık taksitler 6.750 TL’den itibaren uygulanıyor.
- 2+1 (65 m²) dairelerin fiyatı 2.200.000 TL seviyesinde; aylık taksitler 8.250 TL’den başlıyor.
- 2+1 (80 m²) dairelerde ise fiyat 2.650.000 TL olarak açıklanırken, aylık taksitler 9.938 TL’den başlıyor.
Bir sonraki TOKİ kura çekilişi ne zaman?
Gelecek hafta için TOKİ kura takvimi henüz açıklanmadı. Bugün eş zamanlı olarak Bartın ve Nevşehir'de de toplam 10 bin 385 konut için kura çekilişi yapılıyor.