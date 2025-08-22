Sakarya Milletvekili'nden çarpıcı AKP açıklaması: Üç kez teklif ettiler

Sakarya Milletvekili'nden çarpıcı AKP açıklaması: Üç kez teklif ettiler
Yayınlanma:
Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, katıldığı bir TV programında AKP'den kendisine 3 kez teklif geldiğini ancak, "Muhalefetin oyunu alıp, o oyu iktidara taşımayı asla doğru bulmadığını" belirterek Özlem Çerçioğlu'nu eleştirdi.

Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Sözcü TV'de katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa edip AKP’ye geçmesi henüz gündemde sıcaklığını korurken Ümit Dikbayır’a bu konu üzerinden soru yöneltildi.

Çerçioğlu’nun AKP’ye geçmesini değerlendiren Dikbayır, Çerçioğlu’nun davranışını eleştirerek, kendisini en sert biçimde ayıpladığını söyledi.

Aydınlı hemşerilerinin ve vatandaşın Çerçioğlu'na çok kızgın olduğunu belirtti.

"AKP BENİ 3 KERE DAVET ETTİ"

Bağımsız Milletvekili olan Dikbakır’a kendisine AKP’den teklif gelip gelmediğinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Partilerin hemen hemen tamamından teklif aldım ama ben bir yere gitmeyi doğru bulmuyorum. Sokakta bir kişi bile bana 'Biz sana oy verdik, sen nasıl başka bir partiye geçersin?' dese, verecek cevabım olmaz.

"MUHALEFETİN OYUNU İKTİDARA TAŞIMAYI UYGUN BULMUYORUM"

AK Parti beni üç kez davet etti. Hele hele muhalefetin oyunu alıp, o oyu iktidara taşımayı asla doğru bulmam.

Yıllardır uygulamalarını eleştirdiğimiz, vatandaşın hakkını gasp eden politikalara karşı mücadele etmiş biriyim. O yapının parçası olamam."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türkiye
Çanakkale'de yangın facialarının sonu gelmiyor: 2 köy tahliye edildi
Çanakkale'de yangın facialarının sonu gelmiyor: 2 köy tahliye edildi
AKP'li başkan yine denetim şovunda: Bu kez hesabı üç harfli market çalışanından sordu
AKP'li başkan yine denetim şovunda: Bu kez hesabı üç harfli market çalışanından sordu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi