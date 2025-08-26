Sahte kimlikler bir tek Kilis'te mi satıldı? Telefonlarında kimlik bilgileri ile yakalanmıştı

Türkiye sahte diploma skandalının ardından Kilis Nüfus Müdürlüğü’nde yürütülen sahte kimlik ve pasaport ticareti ile sarsıldı. Kimliklerini yenilemek için nüfus müdürlüklerine başvuran vatandaşlardan gelen şikâyetler, vatandaşların bilgilerinin kullanılarak hatta parmak izlerinin dahi değiştirilerek yabancılara sahte kimlik çıkarıldığını ortaya çıkardı.

Şikayetlerin ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada olayın detayları belli olurken CHP’li Hikmet Yalım Halıcı, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması için TBMM Başkanlığına yazılı bir soru önergesi verdiğini kaydetti.

TELEFONLARINDA KİMLİK BİLGİLERİ İLE YAKALANMIŞTI

Özbekistan uyruklu iki kişinin, Kilis Nüfus Müdürlüğü’nde para karşılığı parmak izi verdiklerini kaydeden Halıcı, bu kişilere aracılık edenlerin Tarık Avcı ve Murat Avcı olduğunun belirlendiğini, şüphelilerin telefonlarında vatandaşlara ait kimlik bilgileri ve fotoğrafların ortaya çıktığını ifade etti.

Bu kişiler hakkında ''zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik ve azmettirme'' suçlarından iddianame düzenlendiğini belirten Halıcı, ''Ancak, dönemin Kilis Nüfus Müdürü Hüseyin Ayvacı hakkında soruşturma izni verilmemiş ve belgeler işlemden kaldırılmış. Bu skandal, devletin en temel güvenlik unsuru olan kimlik sisteminin güvenilirliğini ve vatandaşlık bilgilerinin korunmasını ciddi şekilde sorgulatıyor'' dedi.

Hikmet Yalım Halıcı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlamasını istediği sorular şöyle:

Bahsi geçen sahte kimlik düzenleme ve parmak izi usulsüzlüğü olayı ile ilgili olarak bugüne kadar kaç kişi hakkında işlem yapılmıştır?

Kilis Nüfus Müdürlüğü’nde görev yapan ve isimleri iddianamede geçen kamu görevlileri halen görevde midir? Açığa alınan personel sayısı kaçtır?

Dönemin Kilis Nüfus Müdürü Hüseyin Ayvacı hakkında neden soruşturma izni verilmemiştir? Bu karar hangi gerekçelerle alınmıştır?

'SAHTE KİMLİKLER BİR TEK KİLİS'TE Mİ SATILDI?'

Kamuoyunda yanıtı merak uyandıran 'Sahte kimlikler bir tek Kilis'te mi satıldı?' sorusunu Bakan Yerlikaya'ya yönelten Halıcı şu soruları sorarak devam etti: