Saadet Partisi'den 'Papa' protestosu!

Saadet Partisi Gençlik Kolları, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun İznik’e yapacağı ziyaret öncesi bir basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Gençlik kolları temsilcileri, Papa’nın Türkiye programının yalnızca “turistik bir faaliyet” olarak sunulmasını doğru bulmadıklarını belirterek, ziyaretin “dini bir çerçeve altında olsa da siyasi bir güç gösterisine dönüştüğünü” savundu.

Açıklamada, “Amerikalı Papa’nın Türkiye ziyaretinin barış ve diyalog söylemleriyle perdelenmiş çok yönlü bir siyasi operasyon niteliği taşıdığını görüyoruz. Bu etki oluşturma girişimini reddediyoruz” açıklamasında bulunuldu.

Saadet Partisi Gençlik Kolları üyeleri, Papa 14. Leo’nun İznik gelişi öncesinde yaptıkları açıklamayla ziyareti protesto etti.

Üzerinde İngilizce "Pope you are not welcome" yazılı pankarta yer verilen açıklamada, ziyaretin Türkiye'nin egemenlik haklarını hedef alan "küresel bir projenin parçası" olduğu iddia edildi.

Grup adına yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Amerikalı Papa’nın Türkiye ziyaretini tamamen 'turistik amaçlı' görmeyi yanlış buluyoruz. Bu ziyaretin 'dini bir hüviyetle' yapıldığı söylense de, açıkça bir siyasi güç gösterisine ve etki alanı oluşturma operasyonuna dönüştüğünü görüyor ve bunu reddediyoruz. Diyalog ve barış söylemleri arkasına gizlenen bu temas, topraklarımız üzerinde icra edilen çok yönlü siyasi bir operasyondur."

"YENİ BİR VATİKAN MI KURULUYOR?"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın daha önce gündeme getirdiği ifadelere atıfta bulunulan açıklamada, yetkililere seslenilerek, "İznik’te 'Yeni bir Vatikan' mı kuruluyor" sorusu yinelendi. Hükümetin ve yerel yönetimin "prestij getirir" ve "ayin semboliktir" yaklaşımlarının büyük bir tehlike arz ettiği belirtilen açıklamada, Papa’nın İznik Konsili’nin 1700. yılı bahanesiyle "Haçlı zihniyetine yeni bir zemin oluşturmak istediği" öne sürüldü.