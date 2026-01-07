‘Rüşvetin belgesi mi olur’ sözünün sahibi Selim Edes'e lüks otelde taziye

Türkiye’de yolsuzluk tartışmalarının simge cümlelerinden biri olarak bilinen “Rüşvetin belgesi mi olur” ifadeleriyle tanınan iş insanı Selim Edes, 1 Ocak’ta yaşamını yitirdi. Halk TV yazarı Duayen Gazeteci Uğur Dündar, Edes'in ölümüne ilişkin "Rüşvetin belgesi mi olur p..." diyen Selim Edes vefat etti" başlıklı bir yazı kaleme almıştı.

Edes için düzenlenen taziye ise alışılmışın dışında bir mekanda gerçekleşti. İstanbul Boğazı manzaralı 5 yıldızlı bir otel, taziye kabul edilen adres oldu.

Selim Edes’in vefatını kızı Elif Edes sosyal medya üzerinden duyurdu. Cenaze, cumartesi günü Zincirlikuyu Camisi’nde öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeden sonra taziye süreci ise geleneksel mekanların dışında gerçekleşti. Elif Edes, 3 Ocak’ta taziyeleri Boğaz manzaralı 5 yıldızlı otelde kabul etti.

TAZİYELERİN YENİ ADRESİ LÜKS OTELLER

Sözcü'den Leyla Aydoğan'ın derlediği habere göre, son yıllarda benzer uygulamalar daha sık görülüyor. Ulaşım sektörünün önde gelen isimlerinden Nihat Özcan’ın 2019’daki vefatının ardından taziyesi deniz manzaralı bir otelde yapılmıştı. İzmirli iş insanı İlhan Feyzi Gürel’in 2024’teki taziyesi ve Adanalı iş insanı Fethi Kamışlı için geçen yıl yapılan taziye de lüks otellerde organize edilmişti.

CİVANGATE OLAYI NEDİR?

Selim Edes’in adı, 19 Eylül 1994’te Emlak Bankası eski Genel Müdürü Engin Civan’a yönelik silahlı saldırıyla gündeme gelen “Civangate” olayıyla Türkiye kamuoyunda tanındı. Edes, Civan’a 5 milyon dolar rüşvet verdiği iddiasıyla yargılandı ve 1 yıl 8 ay hapis ile yüksek miktarda para cezasına çarptırıldı.

Dava sırasında Edes’in, rüşvet iddialarını reddeden Civan’a mahkemede söylediği “Rüşvetin belgesi mi olur” sözü, yıllar içinde Türkiye’de yolsuzluk davalarının en bilinen simgelerinden biri hâline geldi.