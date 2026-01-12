"Rüşvet" ve "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklanmıştı! DHMİ eski daire başkanı Acar hakkında yeni gelişme

“Rüşvet” ve “yolsuzluk” suçlamasıyla yargılanmaya devam eden Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) eski daire başkanı Mehmet Cemil Acar'ın kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.

DURUŞMAYA SEGBİS İLE KATILDI

Tutuklu sanık Mehmet Cemil Acar, Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Aynı davada tutuksuz olarak yargılanan Acar'ın eski eşi ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Dosyaya giren evrakı okuduktan sonra mahkeme, tutuksuz sanık Çağla Acar’a söz verdi. Çağla Acar bu duruşmada savunma yapmayacağını belirterek süre talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Mehmet Cemil Acar ise süre talep etmediğini ve savunma yapmak istediğini söyledi.

Savcı, Mehmet Cemil Acar’ın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Çağla Acar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devam etmesine karar verilmesini istedi.

"BU KİŞİSEL HUSUMET DURUŞMASIDIR"

Savunmasında suçlamaları reddeden Mehmet Cemil Acar, davanın kurumsal değil kişisel husumetlere dayandığını ileri sürerek, “Bu dava ne DHMİ’nin ne de Ulaştırma Bakanlığı’nın davasıdır. Bu, birkaç bürokratın kişisel husumet soruşturmasıdır. Müfettişlik aşamasında savunma vermediğim yazılmıştır, bu doğru değildir. DHMİ’deki yönetim değişikliğinden sonra emekliliğim istendi. Emeklilik sonrası verdiğim mal beyanı üzerinden fırtına koparıldı. Son 5-10 yıldır düzenli olarak mal beyanında bulundum ve tüm mal varlığımı sundum. Emekli olduktan sonra bu soruşturma açıldı. Meslek hayatım boyunca en ufak bir cezam yoktur. Devletin tek kuruşu bana geçmemiştir. Ben aklımla, zekamla çalıştım” şeklinde konuştu.

TUTUKLUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Savunmaların ardından mahkeme, kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle Mehmet Cemil Acar’ın tutukluluk halinin devamına, Çağla Acar’ın ise mevcut adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine karar verdi.

Bir sonraki duruşma 9 Mart'ta görülecek.