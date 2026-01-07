Ruhsatı iptal edilmişti: Ünlü otel mühürlendi!

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası kayak otellerine yönelik denetimler sıkılaştırıldı.

Kocaeli'nin önemli kış turizm merkezi Kartepe’nin zirvesinde bulunan The Green Park Kartepe Resort Otel’e Kartepe Belediyesi tarafından geçen yıl denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerin ardından otelde, yangın güvenliği, imar gibi mevzuata aykırı eksiklikler tespit edilirken otel, verilen süre içerisinde bu eksiklikleri tamamlamadı. Bunun üzerine otelin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı dün Kartepe Belediyesi tarafından iptal edildi.

Bugün Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, otele gelerek işlem yaptı. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen otel, ekipler tarafından mühürlendi.

"OTELİN İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İPTAL EDİLDİ"