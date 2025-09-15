Rojin Kabaiş için Meclis'e araştırma önergesi

Rojin Kabaiş için Meclis'e araştırma önergesi
Yayınlanma:
DEM Parti Van milletvekilleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in yaklaşık bir yıl önce şüpheli şekilde yaşamını yitirmesiyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi.

DEM Parti Van milletvekilleri Sinan Çiftyürek, Gülderen Varlı, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Mahmut Dindar ve Zülküf Uçar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüyle ilgili TBMM’ye araştırma önergesi sundu.

27 Eylül 2024’te yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Kabaiş’in cansız bedeni, 18 gün sonra Van’ın Mollakasım sahilinde bulunmuştu. Ön ve detaylı otopsi raporlarında ölüm nedeni “boğulma” olarak açıklansa da, dosyada birçok belirsizlik kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Milletvekillerinin sunduğu önergede şu noktaların aydınlatılması gerektiği vurgulandı:

DNA bulgularının kamuoyuyla paylaşılmaması,

Cesedin bulunduğu yer ile kaybolduğu yer arasındaki mesafe,

Kamera kayıtlarının açıklanmaması,

Dosyaya getirilen gizlilik kararı.

DEM Parti milletvekilleri, söz konusu çelişkilerin yalnızca Kabaiş dosyasıyla sınırlı olmadığını, artan kadın cinayetleri ve şüpheli ölümler bağlamında toplumsal güveni zedelediğini belirtti.

Önergede, “Rojin Kabaiş dosyasında oluşan belirsizlikler, kamu vicdanında ciddi yaralar açmıştır. Dosyadaki gizlilik kararının kaldırılması, olası ihmallerin ve müdahalelerin ortaya çıkarılması zorunludur” ifadelerine yer verildi.

Milletvekilleri, Meclis’in devreye girerek hem Kabaiş’in ölümüyle ilgili soru işaretlerini gidermesi hem de benzer olayların önüne geçilmesi için adım atması gerektiğini kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Türkiye
Adresler farklı ölenler aynı: Diyarbakır'da kadın cinayeti
Adresler farklı ölenler aynı: Diyarbakır'da kadın cinayeti
Aksaray'da skandal iddia: Yanlış kan verilen hasta hayatını kaybetti
Aksaray'da skandal iddia: Yanlış kan verilen hasta hayatını kaybetti
Tek şeride düşürülen yolda feci kaza: 6 yaralı
Tek şeride düşürülen yolda feci kaza: 6 yaralı