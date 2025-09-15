Rojin Kabaiş için Meclis'e araştırma önergesi

DEM Parti Van milletvekilleri Sinan Çiftyürek, Gülderen Varlı, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Mahmut Dindar ve Zülküf Uçar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüyle ilgili TBMM’ye araştırma önergesi sundu.

27 Eylül 2024’te yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Kabaiş’in cansız bedeni, 18 gün sonra Van’ın Mollakasım sahilinde bulunmuştu. Ön ve detaylı otopsi raporlarında ölüm nedeni “boğulma” olarak açıklansa da, dosyada birçok belirsizlik kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Milletvekillerinin sunduğu önergede şu noktaların aydınlatılması gerektiği vurgulandı:

DNA bulgularının kamuoyuyla paylaşılmaması,

Cesedin bulunduğu yer ile kaybolduğu yer arasındaki mesafe,

Kamera kayıtlarının açıklanmaması,

Dosyaya getirilen gizlilik kararı.

DEM Parti milletvekilleri, söz konusu çelişkilerin yalnızca Kabaiş dosyasıyla sınırlı olmadığını, artan kadın cinayetleri ve şüpheli ölümler bağlamında toplumsal güveni zedelediğini belirtti.

Önergede, “Rojin Kabaiş dosyasında oluşan belirsizlikler, kamu vicdanında ciddi yaralar açmıştır. Dosyadaki gizlilik kararının kaldırılması, olası ihmallerin ve müdahalelerin ortaya çıkarılması zorunludur” ifadelerine yer verildi.

Milletvekilleri, Meclis’in devreye girerek hem Kabaiş’in ölümüyle ilgili soru işaretlerini gidermesi hem de benzer olayların önüne geçilmesi için adım atması gerektiğini kaydetti.