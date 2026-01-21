Rize Şehir Hastanesi’nde fatura büyüyor: Toplam maliyet 18 milyar lirayı aştı!

Rize Şehir Hastanesi'nin temelini oluşturan deniz dolgu alanı, Kasım 2023’te Karadeniz’de meydana gelen şiddetli fırtınada büyük zarar gördü. Uzmanların tüm uyarılarına rağmen dalgaların tahrip ettiği alanı güçlendirmek ve onarmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üzerinden aktarılan kaynaklar yıllara yayıldı.

ONARIM MALİYETİ 2029'A KADAR SÜRECEK

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, dolgu alanının iyileştirilmesi için harcanan kaynak 2025 yılı sonunda 2,1 milyar TL’yi aşarken, bütçe planlamaları bu harcamaların önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini gösteriyor. Bu kapsamda 2026 yılı bütçesinden 320 milyon TL daha kaynak ayrılırken, 2029 yılına kadar dolgu onarımı için kullanılacak toplam kaynağın 3 milyar 753 milyon TL’yi bulması bekleniyor.

Diyanet'in belirlediği fitre tutarı kendi yemekhanesine yetmiyor

TOPLAM MALİYET 18 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

İnşaat süreci adeta bir "yılan hikayesine" dönen hastanenin toplam maliyeti, fahiş harcamalarla birlikte 18 milyar TL'yi geçti. Sürecin ekonomik dökümü; 2021 sonunda 489 milyon TL maliyetle dolgu çalışmalarına başlanması, Kasım 2023'te bina yapımı ve zemin iyileştirmesi için 8 milyar 598 milyon TL’lik ihalenin sonuçlanması ve tasarım ile kontrol hizmetleri için imzalanan yüz binlerce liralık ek sözleşmelerle şekillendi.