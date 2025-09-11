Referandum iptali talebine Zafer Partisi de katıldı

Yayınlanma:
2017'deki 'Mühürsüz oylar'ın geçerli sayıldığı referandumun iptali için bir başvuru da Zafer Partisi'nden geldi.Zafer Partili avukat Sevdagül Tunçer, sosyal medya hesabı üzerinden referandumunun iptali için Ankara 45. Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yaptığını açıkladı.

16 Nisan 2017 referandumuna yönelik, mühürsüz oy ve pusula gerekçesiyle bir başvuru da Zafer Partisi’nden geldi. Aynı konuda Yenilik Partisi daha önce iptal davası açmıştı.

Zafer Partili avukat Sevdagül Tunçer, sosyal medya hesabı üzerinden referandumunun iptali için Ankara 45. Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yaptığını açıkladı.

Açıklamasında CHP Kurultaylarına karşı açılan davaları hatırlatan Tunçer şunları söyledi:

"Bugün 2017 referandumuna ilişkin ikinci davayı açtığımı değerli kamuoyuyla paylaşıyorum.

CHP Kurultaylarına karşı Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılan davalarla, YSK kararlarına karşı yeni bir kanun yolu benimsendiğine şahit olduğumuzdan, bir süredir hazırlığını yaptığım başvurumla mühürsüz oyların geçerli sayıldığı kirli referandumu Ankara 45. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargıya taşıdım.

Asıl usulsüzlük, 86 milyonun kaderini değiştiren ve toplumun vicdanında hiçbir zaman kabul görmeyen o referandumda yapılmıştır ve bu mesele yalnızca hukukun değil, milli iradenin ve milli onurun meselesidir.

Milli iradeye sahip çıkmayı görev bilmekle birlikte, iktidarın düşman ceza hukuku uygulamalarının yanı sıra düşman usul hukuku uygulamalarına karşı tarihe not düşmeyi de, muhalefet mensubu olarak anlamlı buluyorum."

zafer-partisi.png

İKİ PARTİ BAŞVURMUŞTU

Yenilik Partisi de 16 Nisan anayasa referandumunun iptali için mahkemeye başvurduklarını açıklamıştı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun da CHP İstanbul il yönetimine kayyum atanmasının ardından mühürsüz oyların kabul edildiği 2017'deki anayasa değişikliği referandumuna ilişkin yargıya başvuru yapmaya hazırlandıklarını söylemişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

