Reddit Türkiye’de şirket kurdu

Dünyanın en popüler tartışma ve içerik paylaşım platformlarından biri olan ABD merkezli Reddit, Türkiye pazarındaki varlığını resmileştirmek adına ilk adımı atarak İstanbul merkezli bir şirket kurdu. Ancak kurulan bu yapının, Türkiye’deki sosyal medya yasasının gerekliliklerini tam olarak karşılayıp karşılamadığı tartışma konusu oldu.

50 BİN LİRAYA AÇILDI

İfade Özgürlüğü Derneği tarafından paylaşılan verilere göre, platformun Türkiye'deki resmi yapılanması “Reddit İstanbul Online Platform Hizmetleri Limited Şirketi” ismiyle ticaret sicilindeki yerini aldı. 50 bin TL başlangıç sermayesi ile hayata geçirilen şirketin kurucu ortağı doğrudan Reddit, Inc. olurken; yönetim tarafında ise önemli bir görevlendirme yapıldı. Şirketin tüzel kişi müdürü olarak belirlenen Reddit’in hukuk şefi Benjamin Seong Lee, kurulan bu yeni oluşum adına hareket etmeye yetkili isim olarak kaydedildi.

FAALİYET ALANI: REKLAM VE PAZARLAMA ODAKLI

Kurulan şirketin ana faaliyet alanı, platformun teknik altyapısından ziyade ticari ve idari süreçlerin yürütülmesine odaklanıyor. Ticaret sicil kayıtlarında yer alan bilgilere göre şirket; internet ve çevrimiçi reklamcılık hizmetleri sunacak, satış ve pazarlama faaliyetlerine katılım sağlayacak. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde mobil uygulama ve platform geliştirme çalışmalarına destek verecek olan şirket; küresel operasyonlar için stratejik, teknik, finansal ve idari alanlarda profesyonel danışmanlık hizmeti de yürütecek.

TEMSİLCİLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜ TARTIŞMASI

Mevcut bilgilere göre, kurulan bu limited şirketin yasada öngörülen tam yetkili temsilcilik şartlarını karşılamadığı, daha çok ticari bir irtibat ofisi niteliği taşıdığı iddia ediliyor.