Polislerin baskın yaptığı evden cephanelik çıktı!

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Gülbahçesi Mahallesi'nde 40 yaşındaki A.U.'ya ait evde silah ve çok sayıda mühimmat olduğu bilgisine ulaştı.

KALAŞNİKOF, MERMİ VE EL BOMBASI ELE GEÇİRİLDİ!

Bunun üzerine, söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler tarafından yapılan aramalar sırasında, Kalaşnikof piyade tüfeği, 47 uzun namlulu tüfek mermisi, el bombası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Baskın yapılan evde bulunan A.U., Y.C. (44), S.C. (17) ve C.C. (18) ise gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.



