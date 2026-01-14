Polislerin baskın yaptığı evden cephanelik çıktı!

Polislerin baskın yaptığı evden cephanelik çıktı!
Yayınlanma:
Adana’da polis ekipleri tarafından operasyon düzenlenen evde Kalaşnikof piyade tüfeği ile el bombası ve 47 mermi ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Gülbahçesi Mahallesi'nde 40 yaşındaki A.U.'ya ait evde silah ve çok sayıda mühimmat olduğu bilgisine ulaştı.

Öğretmeni öldürmeye çalışan veli suç makinesi çıktı!Öğretmeni öldürmeye çalışan veli suç makinesi çıktı!

KALAŞNİKOF, MERMİ VE EL BOMBASI ELE GEÇİRİLDİ!

Bunun üzerine, söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler tarafından yapılan aramalar sırasında, Kalaşnikof piyade tüfeği, 47 uzun namlulu tüfek mermisi, el bombası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

evde-kalasnikof-piyade-tufegi-ile-el-bom-1115245-331078.jpg

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Baskın yapılan evde bulunan A.U., Y.C. (44), S.C. (17) ve C.C. (18) ise gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Deprem bölgesinde cephanelik gibi evler: Silah tacirleri cirit atıyor! Eylül'ü öldüren silahı kim verdi?Deprem bölgesinde cephanelik gibi evler: Silah tacirleri cirit atıyor! Eylül'ü öldüren silahı kim verdi?

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.


Kaynak:DHA

AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Türkiye
79 yıl hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı
79 yıl hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı
Osmaniye'de servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı
Osmaniye'de servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı
Korkunç kazada yürek yakan detay!
Korkunç kazada yürek yakan detay!