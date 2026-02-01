Polisin 'dur' ihtarına uymadı kaçtı: Otomobilinden bomba çıktı!

Bursa'nın Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri tarafından dur ihtarında bulunulan otomobilin kaçan sürücüsü yakalandı. Otomobilde 1 adet el bombası ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

"DUR" İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİL KAÇTI

Olay, saat 01.00 sıralarında Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Ekipler, şüphe üzerine 16 ADE 596 plakalı otomobil sürücüsüne “dur” ihtarında bulundu.

Polisin uyarısına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

Polis ekipleri tarafından takip edilen otomobil kısa sürede yakalandı.

OTOMOBİLDEN BOMBA VE TABANCA ÇIKTI

Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 1 adet el bombası ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olay yerine sevk edilen bomba imha ekipleri, el bombası üzerinde inceleme yaptı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İncelemenin ardından el bombası güvenlik amacıyla muhafaza altına alındı.

Şüpheliler emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.