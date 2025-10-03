Polisi görünce koşarak kaçtı ama kendini kurtaramadı

Yayınlanma:
Adana’da 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü E.B. (41), saklandığı eve baskın yapan polis ekiplerini görünce kaçtı. E.B. isimli şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucunda ara sokakta yakalandı.

Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından “hırsızlık” suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.B.’nin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. E.B. isimli şahsın kaldığı yerin tespit edilmesi amacıyla çalışmalar yoğunlaştırılırken polis ekipleri, şahsın saklandığı evin Yüreğir ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Şehir şehir dolaşmışlar! Hırsızlık şüphelileri bakın nasıl yakalandıŞehir şehir dolaşmışlar! Hırsızlık şüphelileri bakın nasıl yakalandı

POLİSİ GÖRÜNCE KOŞARAK KAÇTI!

Polis ekipleri, E.B.’nin saklandığını tespit ettiği Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi’nde bulunan eve operasyon gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin eve geldiğini fark eden E.B. evden kaçarak uzaklaştı.

whatsapp-image-2025-10-03-at-14-59-59.jpeg

ARA SOKAKTA YAKALANDI!

Şahıs, yapılan takip sonucunda ara sokakta yakalanırken emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Kaynak:DHA

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Türkiye
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu