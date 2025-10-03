Polisi görünce koşarak kaçtı ama kendini kurtaramadı

Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından “hırsızlık” suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.B.’nin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. E.B. isimli şahsın kaldığı yerin tespit edilmesi amacıyla çalışmalar yoğunlaştırılırken polis ekipleri, şahsın saklandığı evin Yüreğir ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Şehir şehir dolaşmışlar! Hırsızlık şüphelileri bakın nasıl yakalandı

POLİSİ GÖRÜNCE KOŞARAK KAÇTI!

Polis ekipleri, E.B.’nin saklandığını tespit ettiği Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi’nde bulunan eve operasyon gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin eve geldiğini fark eden E.B. evden kaçarak uzaklaştı.

ARA SOKAKTA YAKALANDI!

Şahıs, yapılan takip sonucunda ara sokakta yakalanırken emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.