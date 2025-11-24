Polise bıçakla direnen firari şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi

Polise bıçakla direnen firari şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi
Yayınlanma:
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde aranması olan Sinan T. (33), bıçakla polis ekiplerine direnince vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi.

Trabzon'da 12 yıldır aranan 2 firari hükümlü yakalandıTrabzon'da 12 yıldır aranan 2 firari hükümlü yakalandı

TESLİM OLMASI İÇİN UYARILINCA BIÇAK ÇEKTİ

Aranması bulunan Sinan T.’yi fark eden polis ekipleri, şüpheliye teslim olması yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara uymayan şüpheli, bıçakla polis ekiplerine direnince vurularak etkisiz hale getirildi. Sinan T., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

POLİSE BIÇAK ÇEKEN SALDIRGAN KARNINDAN VURULDARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Karnından yaralandığı öğrenilen Sinan T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

