Pınar Aydınlar'a HDK soruşturmasında hapis cezası!

"Halkların Demokratik Kongresi (HDK)" soruşturması kapsamında 21 Şubat’ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanan sanatçı Pınar Aydınlar, bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.

11.10'da başlaması gereken duruşma 11.50'da başladı. Duruşmanın savcısı Aydınlar'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla cezalandırılmasını istediği mütalaasını yineledi.

"BAŞIMA SİLAH DAYANDI"

Savcının mütalaasını açıklamasının ardından savunma yapan Aydınlar, gözaltına alındığı günü anlattı. Ekiplerin çocuklarının yanında başına silah dayadığını ifade eden Aydınlar, "Kızım kameraların önünde soyunmaya zorlandı" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMALARINA AÇIKLAMA YAPTI

Bianet'te yer alan habere göre, sosyal medya paylaşımları nedeni ile hakkında ceza istenen Aydınlar savunmasında şunları dedi:

"Sayfam sürekli toplum tarafından gözetim altında. Mehmet Şirin Aydın, Fransa’nın başkenti Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıda yanındaki iki kişiyle birlikte katledildi. Meslektaşımdı. Empati yapın. Tek yaptığım, tweette üç kişinin fotoğrafını paylaşıp ‘Saygıyla’ demişim. Tek yaptığım buydu. Ölüye saygı. Bir tane örgüt ki onun da hangi örgüt olduğu büyük bir soru işareti, öldürülen kişilerin fotoğrafını paylaşarak nasıl propaganda yapmış olabilirim? Fotoğrafta bayrak yok, silah yok. Sadece öldürülen isimlerin yüzleri var."

Aydınlar cezalandırılmasının istendiği bir başka paylaşımının da kendinin yapmadığını, sadece RT yaptığını kaydetti.

BERAATİNİ İSTEDİ

Savcılığın mütalaasındaki suçlamaları reddeden Aydınlar, üzerinde adli kontrol kararı olduğunu; sanatçı olduğu için Avrupa'da konserler verdiğini, kaçmak istese yurt dışından dönmeyeceğini ifade edip, "Avrupa’da konserler veren bir sanatçı olarak her ayın birinde imza attıktan sonra yurt dışına çıkıyorum. Kaçma niyetim olsaydı yurt dışından gelmezdim" şeklinde konuştu.

KARARIN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Aydınlar, hakkında verilen hapis cezasının ardından duruşma salonu önünde açıklamada bulundu. Propaganda yapmaktan cezasının kaldırıldığını ve yurt dışı yasağının getirildiğini ifade eden Aydınlar, kararı tanımadıklarını ve itiraz edeceklerini şu şekilde belirtti:

"Hakkımda hapis cezası verildi. Propagandadan cezam kaldırıldı, yurt dışı yasağı kondu. Benden zorlamayla bir örgüt üyesi çıkartılmaya çalışıldı. Yıllarca ezilen halkların şarkılarını, türkülerini okuyan bir sanatçınız olarak, yaşadığım her alanı sizlerle açık bir şekilde paylaşan bir dostunuz olarak, kabul edilemez bir sonuçla karşılaştım. Kabul etmiyoruz, itiraz edeceğiz"