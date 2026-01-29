Penguen akımına katılan Çerçioğlu'nu pişman ettiler! Tepkilerin arkası kesilmedi

Bilim insanları penguenlerin tek başına yürümesini yön kaybı veya adaptasyon sorunuyla açıklarken sürüden kopup giden penguen sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından 'nihilist' denilerek modern yaşamın yoruculuğunu ve varoluşu sorgulama metaforu olarak paylaşıldı.

Beyaz Saray, viral olan nihilist penguen akımına tepki olarak Donald Trump'ın Grönlan'da yaşamayan penguenle Grönland'da yürüdüğü yapay zeka görselini paylaşınca mizah konusu oldu. Viral olan akıma katılan AKP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da penguenli görsel paylaştı ancak kullanıcılar paylaştığına paylaşacağına pişman etti.

PENGUEN AKIMINA KAPILAN ÇERÇİOĞLU'NU PİŞMAN ETTİLER!

Özlem Çerçioğlu da karlı yolda penguenle Çıldır Havalimanı'na doğru yürüdüğü görseli paylaşarak "Yönünü bilen beklemez. Aydın göklere yükseliyor; Çıldır Havalimanı, Aydın’ın geleceğine açılıyor. Kentimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Nihilist penguen olayı: Sürüden ayrılan penguen ne oldu, öldü mü?

Soruşturmadan kaçmak için CHP'den istifa ederek AKP'ye geçtiği iddialarıyla gündemden düşmeyen Çerçioğlu, o paylaşımıyla kullanıcıların sert eleştire neden oldu.

Paylaşımda yapılan "Yönünü bilen beklemez" vurgusu tepkileri odağında yer alırken sert yorumların ardı arkası kesilmedi.

TEPKİLERİN ARKASI KESİLMEDİ

Çerçioğlu'nun paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:

"Yönünü şaşıran ne yapar?"

"En çok didim turisti olmasına rağmen gidip 1.5 saat mesafe havaalanı koymanız beni İzmir de indirip aynı mesafeden evime gelme fikri daha mantıklı geliyor"

"Şaka gibi bir profil"

"Yön mu ne yöne hangi yön, sanki daha dün başka yöne gidiyorken bugün yönden bahsediyorsun , önce sen kendi yönünü bul Aydın yönünü biliyor zaten..."

"Zafer hava limanı gibi yolcu garantili mi."

"Bakalim ilk secimden sonra yönünu ne tarafa cevireceksin" ​​​​​​​

"Rota yeniden oluşturuldu."

"Ödüllendirildin mi?"

"Özlem hanım bir daha seçilemeyeceksiniz boşuna uğraşmayın. Siyasi mefta olarak silindiniz…"